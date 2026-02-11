Lễ rước Gia tiên được thực hiện vào những ngày giáp Tết để mời tổ tiên về sum họp cùng con cháu. Bài văn khấn dưới đây được chép lại theo mẫu truyền thống trong các gia đình xưa.

Tác giả nhấn mạnh lễ trọng ở lòng thành chứ không quan trọng lễ vật nhiều ít. Ảnh: Việt Hà.

Theo Nếp cũ của Toan Ánh, Văn khấn cúng rước Gia tiên về ăn Tết được thực hiện dựa trên một mẫu văn chung dành cho các ngày lễ Tết kết hợp với nội dung riêng biệt để mời tổ tiên về từ đường hoặc nhà riêng phụng sự trong những ngày xuân. Dưới đây là toàn văn bài cúng rước Gia tiên theo mẫu văn cổ được ghi chép lại:

"Hôm nay! Ngày... tháng... năm...

Tại thôn... xã... tỉnh...;

Tín chủ là:... vâng lệnh mẹ và các chú, cùng với chị một anh rể và các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại toàn gia kính bái.

Nay nhân ngày lễ... (điền dịp cụ thể, ví dụ: Rước Gia tiên).

Kính cẩn sắm một lễ gồm gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng lên: Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, bản viên thổ công, liệt vị tôn thần.

Trước linh tọa các vị gia thần.

Trước linh vị của:...

Hiển:...

Hiển:...

Và các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cùng các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.

Kính cẩn thưa rằng:

Năm cũ sắp hết, ngày Tết tới gần, chuẩn bị mừng xuân.

Kính cáo: Táo phủ thần quân, ngũ tự gia thần.

Kính mời: Gia đường tiên linh khảo tý, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nội ngoại, chân linh, về với gia đình, để cháu con phụng sự.

Xuân về hoa nở, rạng rỡ từ đường.

Cách trở âm dương, bát nước, nén hương, kính mong tinh linh giám hưởng.

Cẩn cáo".

Tác giả lưu ý thêm việc cúng lễ này nhằm thể hiện tấm lòng tưởng niệm tổ tiên và cầu mong sự bảo hộ của tiền nhân cho toàn thể gia đình được hạnh phúc, an khang và vạn sự hanh thông trong năm mới. Do đó, gia chủ không nên sa đà mê tín dị đoan, tránh hao tiền, tốn của.