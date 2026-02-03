Hội sách đón xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra tại 3 điểm trên tỉnh Lâm Đồng

Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra tại 3 điểm thư viện trong thời gian 3 - 28/2 (16 tháng chạp - 12 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Hình ảnh từ Hội sách đón Xuân Ất Tỵ 2025 tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Ô Cửa Sách.

Hội sách khai mạc vào lúc 8h30 thứ Ba ngày 3/2 (16 tháng chạp năm Ất Tỵ) và bế mạc lúc 9h thứ Bảy ngày 28/2 (12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), diễn ra đồng thời tại 3 điểm của Thư viện tỉnh Lâm Đồng:

Trụ sở chính: Số 14 Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Thư viện tỉnh Lâm Đồng cũ);

Trụ sở Đông Lâm Đồng: Số 284 - 286 Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết (Thư viện tỉnh Bình Thuận cũ);

Trụ sở Tây Lâm Đồng: Tổ dân phố 14, phường Bắc Gia Nghĩa (Thư viện tỉnh Đắk Nông cũ).

Tại cả 3 địa điểm đều sẽ có các hoạt động: Triển lãm báo, tạp chí xuân của Trung ương và địa phương; Trưng bày hình ảnh về đất nước, mùa xuân, tỉnh Lâm Đồng; Xếp mô hình sách nghệ thuật; Không gian ông đồ viết thư pháp cho du khách tham quan, xin chữ đầu Xuân; Trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí với về lịch sử, văn hóa, địa chí, phong tục lễ, tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, các tác phẩm văn học, văn học thiếu nhi, tác phẩm về thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh.

Riêng tại trụ sở chính còn có các hoạt động: Trưng bày ấn phẩm báo xuân của 34 tỉnh thành; Vẽ chân dung miễn phí; Mừng tuổi sách và giới thiệu sách, giao lưu với tác giả; Tặng sách cho tất cả học sinh tham gia; Triển lãm bản thảo “Khi trẻ là tác giả” và giao lưu với tác giả nhỏ tuổi, trò chuyện với phụ huynh về chủ đề “Niềm tin vào khả năng sáng tạo của trẻ thơ”; Hoạt động thủ công (In tranh dân gian Đông Hồ); Tặng thiệp thư pháp Tết.

Tại trụ sở Đông Lâm Đồng tổ chức các hoạt động: “Đón xuân cùng sách”, “Tay khéo đón xuân”, “Ảnh đẹp cùng sách”…

Trụ sở Tây Lâm Đồng tổ chức các hoạt động hái lộc đầu xuân, đố vui có thưởng với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân” với nội dung tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quê hương và phong tục Tết cổ truyền.