Đường sách TP.HCM nhộn nhịp trước thềm Tết Bính Ngọ

Từ ngày 10/2 đến 24/02, tại Sân khấu A của Đường sách cũng diễn ra Triển lãm bìa báo Xuân 2026 phối hợp cùng Hội Nhà báo Thành phố. Các ấn phẩm báo Tết đặc sắc từ các cơ quan báo chí Thành phố và Trung ương được bán với giá 50.000 đồng/tờ. Bạn đọc có thể tự chọn báo và thanh toán vào thùng. Toàn bộ số tiền bán báo sẽ được dùng để hỗ trợ các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn hoặc bệnh hiểm nghèo.