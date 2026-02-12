Đường sách TP.HCM nhộn nhịp trước thềm Tết Bính Ngọ

|
Từ ngày 8/2, Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, TP.HCM) đã tổ chức Hội sách chào Xuân Bính Ngọ 2026 để chào năm mới. Diễn ra đến hết ngày 24/2, không gian này hứa hẹn sẽ là điểm chơi Tết lành mạnh, để bạn đọc cùng gia đình khai xuân bằng những nguồn tri thức mới. Đến Đường sách, du khách sẽ được thưởng lãm và mua sắm đa dạng các dòng sách Tết, văn hóa, lịch sử và thiếu nhi đặc sắc.
|
Từ ngày 10/2 đến 24/02, tại Sân khấu A của Đường sách cũng diễn ra Triển lãm bìa báo Xuân 2026 phối hợp cùng Hội Nhà báo Thành phố. Các ấn phẩm báo Tết đặc sắc từ các cơ quan báo chí Thành phố và Trung ương được bán với giá 50.000 đồng/tờ. Bạn đọc có thể tự chọn báo và thanh toán vào thùng. Toàn bộ số tiền bán báo sẽ được dùng để hỗ trợ các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn hoặc bệnh hiểm nghèo.
|
Ghi nhận của Tri Thức - Znews, vào những ngày cận Tết, Đường sách TP.HCM có thể đón từ 2.000-3.000 lượt khách. Không gian được trang trí rực rỡ, đậm sắc xuân đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ diện áo dài.
|
Tại đây diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng, tạo không gian du xuân an toàn và tri thức cho người dân lẫn du khách nước ngoài.
|
Như Quỳnh (20 tuổi, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM) chia sẻ: “Mình thấy không khí ở đây rất nhộn nhịp mà vẫn dễ chịu. Đi một vòng là có thể xem được nhiều gian hàng, nhiều thể loại sách khác nha. Đầu năm mua vài cuốn sách mới cũng là cách để tự tạo động lực cho bản thân trong năm mới".
|
Các gian hàng tại Đường sách TP.HCM sẽ phục vụ xuyên Tết, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và thực hiện trang trí rực rỡ để đón chào bạn đọc và du khách trong những ngày đầu năm.
|
Nhằm tạo không khí mua sắm văn minh và hấp dẫn, các đơn vị xuất bản đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá và tặng quà đặc sắc. Bạn đọc có thể tham gia các hoạt động vòng quay may mắn hoặc hái lộc đầu năm để nhận voucher mua sắm (từ 10.000 đến 50.000 đồng) và các phần quà sách giới hạn tại gian hàng.
|
Hội sách và nhiều hoạt động chào xuân ở Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng như Đường sách Thủ Đức là những hoạt động văn hóa quan trọng hưởng ứng tinh thần “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” của thành phố, góp phần làm nóng không khí trước thềm khai mạc Lễ hội Đường sách Tết vào ngày 15/2.
|
Minh Thư (phường Gia Định, TP.HCM) cho biết cô chọn một ngày cận Tết để “chữa lành” bằng cách dạo Đường sách, chụp vài bộ ảnh kỷ niệm và tự thưởng cho mình chút thời gian thư thả cùng bạn bè. “Không khí ở đây rất rộn ràng, nhiều tiểu cảnh trang trí đẹp nên đi một vòng là thấy Tết về thật gần. Mình thích cảm giác vừa ngắm sách, vừa hòa vào dòng người du xuân như vậy”, cô chia sẻ.
|
Bên cạnh không gian Đường sách, tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng cũng đã vận hành với The Box Market và khu thương mại Chợ Nga, tập trung các gian hàng thời trang, phụ kiện dành cho giới trẻ. Trước đó, khu vực này từng gây chú ý khi biển hiệu “Chợ Nga” và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Hiện nay, không gian thương mại đã mở cửa đón khách nhưng cũng không quá nhộn nhịp.
