Khai mạc Phố Sách Xuân 2026 tại Hà Nội

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Phố Sách Xuân. Năm nay, Phố Sách Xuân có gian ông đồ trao chữ, đáp ứng nhu cầu xin chữ đầu năm của người dân. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết ông tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và sự ủng hộ tích cực từ các cấp, các ngành, Phố Sách Xuân Bính Ngọ 2026 trong 10 ngày tới sẽ thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh tri thức, tạo một không gian văn hóa tuyệt vời để bà con Thủ đô và những tỉnh lân cận đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ ấm áp, ý nghĩa.