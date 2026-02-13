Khai mạc Phố Sách Xuân 2026 tại Hà Nội

|
Ngày 13/2, Phố Sách Xuân 2026 chính thức khai mạc tại Phố Sách Hà Nội 19/12. Phố sách năm nay có chủ đề "Sách mở lộc xuân - Chào kỷ nguyên mới", diễn ra từ hôm nay tới hết 23/2 (tức mùng 7 Tết) với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.
|
Bà Trịnh Ngọc Trâm - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam - phát biểu khai mạc Phố Sách Xuân 2026. Theo bà Ngọc Trâm, Phố Sách Xuân hằng năm tại Phố Sách Hà Nội đã trở thành hoạt động văn hóa đặc trưng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tái hiện và định hình không gian văn hóa sáng tạo, nơi các giá trị tốt đẹp, nhân văn được đề cao và lan tỏa.
|
Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, bà Trịnh Ngọc Trâm cùng các đại biểu tham gia nghi thức khai mạc Phố Sách Xuân 2026.
|
Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Phố Sách Xuân. Năm nay, Phố Sách Xuân có gian ông đồ trao chữ, đáp ứng nhu cầu xin chữ đầu năm của người dân. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết ông tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và sự ủng hộ tích cực từ các cấp, các ngành, Phố Sách Xuân Bính Ngọ 2026 trong 10 ngày tới sẽ thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh tri thức, tạo một không gian văn hóa tuyệt vời để bà con Thủ đô và những tỉnh lân cận đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ ấm áp, ý nghĩa.
|
Các đại biểu tham quan các gian hàng, các khu trưng bày tại Phố Sách. Phố Sách Xuân năm nay có nhiều hoạt động diễn ra trong 10 ngày: trưng bày, giới thiệu đa dạng sách các loại; tổ chức tọa đàm, ra mắt sách mới, giao lưu tác giả, ký tặng sách, workshop tương tác, không gian đọc sách sáng tạo; triển lãm, hoạt động văn hóa theo chủ đề; ông đồ trao chữ, chiếu phim tài liệu, triển lãm tranh ảnh...
|
Ngoài ra, Phố Sách còn có nhiều workshop thủ công truyền thống (nặn tò he, làm sản phẩm mỹ thuật…), trò chơi dân gian, hỏi đáp tặng quà; chương trình nghệ thuật chào mừng Xuân: âm nhạc truyền thống, hiện đại, dân tộc, hòa tấu,...
|
Các hiệu sách sẽ mở cửa từ mùng 2 Tết, tức 18/2. Nhiều chương trình khuyến mãi, hoạt động, tọa đàm, sự kiện cũng được các nhà xuất bản, nhà phát hành tổ chức tại Phố Sách Xuân trong dịp Tết.
|
Tại Phố Sách Xuân, nhiều gia đình đã bắt đầu dẫn trẻ nhỏ trong nhà đi sắm sách đọc dịp Tết. Chia sẻ với Tri thức - Znews, một số phụ huynh để con tự chọn sách đọc trong năm mới. Hoạt động lì xì sách Tết cũng được nhiều phụ huynh và độc giả nhỏ hưởng ứng, yêu thích.
