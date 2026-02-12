Dấu ấn Lễ hội Đường Sách Tết TP.HCM sau 15 năm hoạt động

|
Lễ hội Đường sách Tết năm 2025 là kỷ niệm 15 năm hoạt động của sự kiện văn hóa đọc đặc sắc của TP.HCM. Buổi khai mạc Lễ hội năm Ất Tỵ có sự tham gia của nhiều lãnh đạo như Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Phạm Minh Tuấn - Phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam... Ảnh: Quỳnh Danh.
Lễ hội Đường sách Tết 2025, chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa", cũng là lần đầu tiên không gian Sách Quốc gia xuất hiện. Đây là khu vực giới thiệu các tác phẩm nhận giải thưởng Sách Quốc gia qua các thời kỳ. Ảnh: Quỳnh Danh.
Điểm nhấn của Đường sách Tết 2025 là linh vật "Nàng Tỵ công nghệ", chuỗi sự kiện giao lưu với các tác giả lớn như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, triển lãm công nghệ ánh sáng, tiểu cảnh hành trình 15 năm Đường sách Tết, tiểu cảnh gia đình rắn... Tổng kết, sự kiện này ghi nhận mức doanh thu 10,4 tỷ đồng (trung bình doanh thu hàng ngày đạt 1,48 tỷ) và thu hút ước tính 1 triệu lượt người tham quan. Ảnh: Quỳnh Danh.
Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 diễn ra với chủ đề "Xuân yêu thương - Tết sum vầy" với quy mô 11.200 m2, mang hơn 65.000 đầu sách đến với người dân, du khách TP.HCM. Hoạt động "Lì xì sách" được phát động nhằm lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố, hướng đến xây dựng một đô thị tri thức, văn minh, nghĩa tình. Ảnh: Khương Nguyễn.
Tổng cộng, đường sách Tết 2024 đã trao tặng hơn 16.000 bản sách đến khách tham quan trong ngày đầu năm mới. Hơn 60 chương trình giao lưu, tương tác giữa tác giả với bạn đọc cũng diễn ra. Đến Lễ hội vào năm 2024, du khách còn có dịp ngắm nhìn những quyển sách, tư liệu quý như tác phẩm Đường Kách Mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Cần kiệm liêm chính, Thơ Hồ Chủ tịch... Ảnh: Khương Nguyễn.
Lễ hội Đường sách Tết 2023 diễn ra với chủ đề "TP.HCM - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng" với quy mô 8.600 m2 và có tổng cộng 38 gian hàng. Đây là năm đầu tiên Lễ hội được tổ chức trên đường Lê Lợi - một trong những tuyến đường trung tâm của TP.HCM, giúp quy mô sự kiện tăng gấp 4 lần so với những năm trước. Ảnh: Duy Hiệu.
Lễ hội Đường sách Tết năm 2023 có nhiều hoạt động như triển lãm sách nói, thư viện thông minh, trưng bày các đầu sách được đóng thủ công, mạ vàng 24K đặc sắc. Ảnh: Duy Hiệu.
Năm 2022, Lễ hội này có phần vắng vẻ hơn so với những năm gần đây vì dịch Covid-19 chỉ vừa tạm lắng. Đường sách Tết 2022 diễn ra với chủ đề "Xuân yêu thương - Ấm tình nhân ái" và mang hơn 50.000 tựa sách đến với người dân, du khách. Ảnh: Chí Hùng.
Thời điểm này, các biện pháp chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm ngặt. Khách đến đường sách phải quét mã QR, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay và được phát khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Chí Hùng.
Dù vậy, Lễ hội Đường sách Tết 2021 vẫn diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như tạo không gian sách nói, sách công nghệ cao, trưng bày tư liệu, hình ảnh quý nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam... Ảnh: Chí Hùng.
Đường sách Tết 2021 cũng có phần vắng vẻ do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Với chủ đề "Tri thức kết nối tương lai", Lễ hội diễn ra trên tuyến đường Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ và chỉ mở một lối đi vào để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Ảnh: Duy Hiệu.
Đường sách Tết 2021 gây chú ý với các tiểu cảnh về biểu tượng của TP.HCM, mô hình metro theo tỷ lệ 1:1 và trưng bày nhiều sách, tư liệu quý hiếm. Ảnh: Duy Hiệu.
Đường sách Tết năm 2020 có chủ đề "Điều kỳ diệu từ sách" với điểm nhấn là không gian "Sách, cà phê và công nghệ", không gian sách thiếu nhi "Thế giới diệu kỳ của em"... Sự kiện còn trưng bày mô hình Nhà giàn DK1 - cột mốc hình thành, phát triển DK1 suốt từ 30 năm (1990-2020). Ảnh: TTXVN.
Lễ hội Đường sách Tết vào năm 2019 được thiết kế với chủ đề Muôn màu của sách. Có thể nói, Lễ hội Đường sách Tết là một sự kiện văn hóa, tri thức nổi bật của TP.HCM từ lần đầu hoạt động vào 2011 trên đường Mạc Thị Bưởi. Lễ hội đã trở thành một trong những hoạt động du xuân không thể thiếu của người dân, du khách đến TP.HCM trong những ngày đầu năm. Ảnh: Liêu Lãm.
Năm nay, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ sẽ được khai mạc vào 17h ngày 15/2 (nhằm 28 tháng Chạp) với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình". Một trong những điểm nhấn đầu tiên của Lễ hội là linh vật "Bính Ngọ vươn mình" được thiết kế giao thoa giữa truyền thống và hiện đại cùng hành trang tri thức trên lưng. Linh vật tượng trưng cho tinh thần mạnh mẽ, dựa vào tri thức để vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Ảnh: BTC.
Lễ hội năm 2026 được tổ chức với quy mô kỷ lục là hơn 13.600 m2 tại ba điểm: đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Lễ hội sẽ có các không gian nổi bật như Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, không gian Sách và Hội nhập, triển lãm sách quý Dó Vương Hương Chữ, không gian Sách được đề cử giải thưởng Sách Quốc gia 2025... Tất cả nhằm mang đến một điểm hẹn tri thức đầu năm, tạo ra một thế hệ độc giả yêu sách, nghĩ đến sách đầu tiên mỗi khi muốn tìm kiếm tri thức. Ảnh: BTC.
