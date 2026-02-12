Dấu ấn Lễ hội Đường Sách Tết TP.HCM sau 15 năm hoạt động

Lễ hội năm 2026 được tổ chức với quy mô kỷ lục là hơn 13.600 m2 tại ba điểm: đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Lễ hội sẽ có các không gian nổi bật như Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, không gian Sách và Hội nhập, triển lãm sách quý Dó Vương Hương Chữ, không gian Sách được đề cử giải thưởng Sách Quốc gia 2025... Tất cả nhằm mang đến một điểm hẹn tri thức đầu năm, tạo ra một thế hệ độc giả yêu sách, nghĩ đến sách đầu tiên mỗi khi muốn tìm kiếm tri thức. Ảnh: BTC.