Trao lại túi vàng cho người để quên trong bao áo quần từ thiện

"Cầm túi vàng trên tay mà người run lên, điều đầu tiên tôi nghĩ là phải nhanh chóng đăng lên mạng để mọi người chia sẻ, sớm tìm được chủ nhân", chị Mỹ Liên nói.

Túi vàng chị Liên phát hiện trong bao áo quần cũ.

Chia sẻ với Tiền Phong chiều 24/11, chị Liên vẫn không giấu được niềm vui khi đã trao trả lại được túi vàng cho người để quên trong bao áo quần cũ.

Chị kể, từ ngày 22/11, chị bắt đầu gom áo quần cũ ở Đà Nẵng để gửi vào cho người dân vùng lũ Đắk Lắk. Đến sáng nay (24/11), chị cùng mọi người ngồi phân loại áo quần trước khi gửi đi.

Khi soạn đến một bao đồ thì bất ngờ có một túi nhỏ rơi ra. Chị Liên kiểm tra thì thấy bên trong có rất nhiều vàng nhẫn, bông tai, vàng thẻ... "Cầm túi vàng trên tay mà người run lên, điều đầu tiên tôi nghĩ là phải nhanh chóng đăng lên mạng để mọi người chia sẻ, sớm tìm được chủ nhân", chị nói.

Ngay lập tức, chị Liên đã quay video thông báo sự việc cùng hình ảnh túi vàng. Chị cũng cẩn trọng chỉ quay hình ảnh cặp nhẫn (có thể là nhẫn cưới) và yêu cầu người tới nhận phải chứng minh được đó là nhẫn của mình, đồng thời biết được bên trong còn có những trang sức gì.

Mọi người chung vui cùng chị C. (áo cam) khi chị nhận lại được toàn bộ số vàng.

Bài viết của chị được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là các hội nhóm. Gần 1 tiếng sau, chị C. (phường Hòa Xuân) đã tới nhà chị Liên xin nhận lại túi vàng.

Chị C. đã đưa hình ảnh trước đây từng chụp số vàng và kể đúng những trang sức còn lại trong túi. Mọi người đối chiếu thì chính xác từng chiếc nên đã cho chị C. nhận lại. "Chị ấy nói do mải gom đồ nên không nhớ được vàng để trong đó. Lúc nhận lại chị ấy mừng phát khóc luôn. Mọi người ai cũng vui vì số vàng đã về đúng với chủ", chị Liên hạnh phúc.

Chị nói thêm, tối qua, một nhóm từ thiện khác đã xin thêm đồ từ chị để gửi vào vùng thiên tai. Đến sáng nay, chị chia một phần đồ cho nhóm này, và rất may túi áo quần có vàng nằm lại nhà chị. Nếu không, bao đồ chứa vàng sẽ đi xa, có khi lẫn lộn với những nguồn áo quần khác thì sau này tìm người bỏ quên sẽ rất khó khăn.