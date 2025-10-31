Nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa

Sau khi hàng trăm cán bộ công an có mặt, phong toả đoạn đường Lê Hoàn (Thanh Hoá) thì nhiều cửa hàng vàng cũng bất ngờ đóng cửa vào chiều cùng ngày.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 31/10 trên đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, nhiều tiệm vàng bất ngờ đóng cửa. Theo quan sát, có ít nhất 4 cửa hàng kinh doanh vàng có quy mô lớn bậc nhất tỉnh Thanh Hóa đóng cửa, dừng hoạt động.

Người dân đến giao dịch vào chiều 31/10 nhưng nhiều cửa hàng vàng lớn nằm trên đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) đóng cửa.

Đáng chú ý, trước đây, các cửa hàng buôn bán vàng trên phố Lê Hoàn luôn rất nhộn nhịp khi hàng ngày có hàng nghìn lượt khách hàng đến giao dịch. Tuy nhiên, sau sự có mặt của lực lượng công an vào sáng cùng ngày, đến chiều nhiều tiệm vàng trên tuyến đường này bất ngờ đóng cửa.

Sau khi các cửa hàng đóng cửa, rất đông khách đến theo dõi, chờ đợi mở cửa nhưng 2 tiếng sau đó mọi việc không thay đổi. Các tiệm vàng đóng cửa và chỉ cắt cử bảo vệ đứng ngoài trông coi và nhắc nhở mọi người ra về chờ đợi thông báo mới.

“Từ sáng nay tôi nghe tin nhiều công an có mặt ở đường Lê Hoàn nên đợi đến cuối giờ chiều mới đem vàng đi bán nhưng đến nơi tiệm vàng đóng cửa”, anh L.Đ.C. (phường Hạc Thành) chia sẻ.

Trước đó, sáng 31/10 hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành) để đồng loạt triển khai nhiệm vụ, dựng rào chắn trên đường Lê Hoàn, chặn các điểm giao với đường Tống Duy Tân và Hàng Than, hạn chế hoàn toàn người và phương tiện ra vào khu vực. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung hai bên đường dõi theo hoạt động của lực lượng chức năng.

Trước đó, hàng trăm cán bộ công an phong toả đoạn đường Lê Hoàn và có mặt bên trong một số tiệm vàng lớn trên tuyến đường này để thực hiện nhiệm vụ.

Theo ghi nhận, cảnh sát xuất hiện bên trong một số tiệm vàng lớn trên tuyến phố Lê Hoàn. Nhiều xe chuyên dụng được bố trí sẵn phục vụ công tác điều tra.

Đến khoảng 15h30, tức sau hơn 7 tiếng phong tỏa đoạn tuyến phố Lê Hoàn, lực lượng công an mới rút quân. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa đưa ra thông tin về sự việc trên.