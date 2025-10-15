Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thanh Hóa có tân nữ Bí thư Tỉnh Đoàn

  • Thứ tư, 15/10/2025 06:15 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Chị Lê Ngọc Ánh, Phó bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Thanh Hóa, đã được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh này nhiệm kỳ 2022-2027.

Chiều 14/10, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, sau khi anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn, được điều động nhận nhiệm vụ khác.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tiến hành bầu và thông qua kết quả bầu chị Lê Ngọc Ánh, Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027 với 100% số phiếu đồng ý.

Le Ngoc Anh Thanh Hoa anh 1

Tân Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh hứa trên cương vị công tác mới, sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn; cùng với các cấp bộ đoàn trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIX đề ra, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh ngày càng phát triển.

Chị Lê Ngọc Ánh (31 tuổi) có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, chị Ánh từng kinh qua các vị trí: Phó trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Tỉnh Đoàn; Phó trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn; Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn; Phó bí thư Tỉnh Đoàn, kiêm Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Trước đó, anh Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027, vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy.

https://tienphong.vn/thanh-hoa-co-tan-nu-bi-thu-tinh-doan-post1787197.tpo

Phạm Trường/Tiền Phong

