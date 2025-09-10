Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đánh nhau khi tranh ‘nhặt vàng’ ngày rằm tháng 7

  • Thứ tư, 10/9/2025 06:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khi đang “nhặt vàng lộc" của chủ nhà cúng rằm tháng 7, hai nhóm thanh niên khoảng 5-6 người xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau.

Chiều 9/9, UBND phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết Công an phường đã mời 5 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau khi “nhặt vàng” ngày rằm tháng 7, xảy ra ngày 6/9.

Nhat vang Ca Mau anh 1

Hiện trường vụ đánh nhau tranh "nhặt vàng". Ảnh cắt từ clip.

Các đối tượng liên quan gồm: Lê Hoàng Khang (SN 2006), Lê Văn Hải (SN 1990), Lâm Chí Phương (SN 2009, cùng ngụ phường Bạc Liêu); Trần Dĩ Khang (SN 2006, ngụ xã Hòa Bình); Trần Dĩ Thái (SN 2010, ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, chiều 6/9, một đại lý vé số trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Bạc Liêu, Cà Mau) cúng rằm tháng 7, và "thí vàng" (tiền, trái cây, đồ cúng...), người dân tập trung đông để nhặt vàng.

Khi đang “nhặt vàng”, hai nhóm thanh niên khoảng 5-6 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh lộn. Chỉ khi lực lượng công an đến, hai nhóm thanh niên mới lên xe rời đi.

Qua điều tra, công an xác định, nguyên nhân do khi “nhặt vàng” Trần Dĩ Thái thấy có người ngã nên đỡ lên. Một số thanh niên đi chung với người bị ngã hiểu nhầm Thái đánh người nên xông đến đánh Thái. Thấy vậy, Trần Dĩ Khang và Lê Hoàng Khang vào can ngăn thì xảy ra xô xát.

Nam shipper bị đánh chảy máu mũi vì không cho khách kiểm tra hàng

Một nam shipper ở Cà Mau ngăn cản khách kiểm tra hàng do đơn vị giao hàng không cho kiểm tra, nên bị đánh chảy máu mũi.

36:2161 hôm qua

Thuế phong tỏa tài khoản chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau'

Ngành thuế Cà Mau đã ra quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng của ông Hồ An Tập - chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" xây không phép trên đất nông nghiệp.

06:52 21/8/2025

Xe tải kéo sập cổng chào ở Cà Mau: Tài xế bị mạo danh lên tiếng

Bị nêu tên là tài xế xe tải kéo sập cổng chào ở Đầm Cùng (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau), tài xế Trần Đô Anh khẳng định mình không liên quan.

06:51 14/8/2025

https://tienphong.vn/danh-nhau-khi-tranh-nhat-vang-ngay-ram-thang-7-post1776835.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

Đọc tiếp

