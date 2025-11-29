Trao 3.000 phần quà đến học sinh và hộ dân vùng lũ lụt miền Trung

Fahasa trao 3.000 phần quà cho học sinh, 1.500 suất hàng cho hộ dân và hỗ trợ 100 nhân viên chịu ảnh hưởng nặng do mưa bão, lũ lụt tại Nghệ An, Huế, Phú Yên, Khánh Hòa.

Một buổi trao quà trong khuôn khổ hoạt động trao 1.500 phần quà cho học sinh tại vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt, mưa bão vào đầu tháng 11.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức xã hội và ngành xuất bản, Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM (Fahasa) triển khai ba chương trình cứu trợ hướng về đồng bào miền Trung.

Đáng chú ý là hoạt động trao tặng 3.000 phần quà cho học sinh tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng gồm balo, 10 quyển vở, bao sách, bộ dụng cụ học tập (bút bi, bút chì, đồ chuốt, tẩy, thước kẻ, túi đựng bút...), tổng giá trị chương trình lên đến 1,8 tỷ đồng .

Từ đầu tháng, Fahasa đã trao 1.500 phần quà tại Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Trong tuần đầu tháng 12 (từ ngày 2 đến 5/12), 1.500 phần còn lại tiếp tục được chuyển đến học sinh tại Phú Yên và Khánh Hòa. Đây là các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề với hàng nghìn nhà dân bị ngập sâu, hàng trăm trường học hư hỏng hoặc tạm dừng hoạt động.

Song song đó, vào ngày 29/11, doanh nghiệp đã trao 1.500 thùng hàng cứu trợ cho 500 hộ dân khó khăn tại Khánh Hòa và Phú Yên, tổng trị giá 500 triệu đồng. Mỗi hộ nhận được 3 thùng quà gồm quần áo, thực phẩm và vật dụng thiết yếu.

Ngoài ra, đơn vị phát động quyên góp nội bộ, huy động được 500 triệu đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho 100 nhân viên tại hệ thống nhà sách bị ảnh hưởng nặng do lũ. Mỗi người nhận từ 10 đến 20 triệu đồng tùy mức độ thiệt hại.

Đại diện Fahasa chia sẻ: “Thông qua chương trình cứu trợ thiết thực và ý nghĩa, chúng tôi mong góp phần hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai”.

Chương trình trao 3.000 phần quà cho học sinh tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt của FAHASA.

Bên cạnh sự tham gia của các doanh nghiệp, thời gian qua, nhiều cá nhân nổi bật trong ngành xuất bản cũng có những hành động thiết thực nhằm sẻ chia khó khăn với người dân vùng lũ. Chiều 26/11, trong buổi ra mắt sách Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo tại TP.HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh công bố trích 80 triệu đồng từ tiền nhuận bút để ủng hộ đồng bào miền Trung. Nhà xuất bản Trẻ, đơn vị phát hành tác phẩm, cũng đóng góp 100 triệu đồng vào hoạt động cứu trợ lũ lụt.

Trước đó một ngày, nhà văn - biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn cũng tuyên bố tặng toàn bộ tiền bán sách trong buổi ra mắt Chua ngọt đời văn và Kẻ khôn hơn vua để hỗ trợ bà con vùng thiên tai.

Tính đến ngày 24/11, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, thiên tai năm 2025 đã gây ra mức thiệt hại nghiêm trọng với hơn 409 người chết và mất tích, hơn 333.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc tốc mái, gần 930.000 ha cây trồng và hàng chục triệu vật nuôi, thủy sản bị lũ lụt cuốn trôi. Mưa lũ làm sạt lở 744 km đường, 100 km bờ sông, cuốn trôi hơn 14,5 triệu m³ đất đá, thiệt hại ước tính hơn 85.000 tỷ đồng .

Riêng tại miền Trung và Tây Nguyên, thiệt hại kinh tế ước tính đã vượt 14.352 tỷ đồng . Các địa phương như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi và Lâm Đồng đang đối mặt hậu quả nghiêm trọng, nhiều khu vực bị cô lập do lũ lụt ngập sâu, giao thông và điện lưới bị gián đoạn kéo dài.