Trao tặng hơn 1.300 phần quà đến học sinh vùng bão lũ

1.350 phần quà gồm balo, vở, dụng cụ học tập... được trao cho học sinh vùng chịu thiệt hại do bão lũ, ngập lụt tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế.

Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa lớn, bão số 10 và 11, gây ra gió mạnh, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng. Thiên tai đã khiến đời sống hàng triệu người dân bị đảo lộn, trong đó nhiều học sinh mất sách vở, đồ dùng học tập và gặp nhiều khó khăn trên hành trình đến trường.

Với tấm lòng sẻ chia, đồng bào cả nước đang hướng về bà con vùng lũ qua hàng loạt việc làm ý nghĩa. Mỗi chuyến xe lên đường, mỗi món quà gửi trao đều thấm đượm tình cảm và những lời nguyện cầu bình an, tiếp nguồn năng lượng tích cực góp phần hỗ trợ người dân ở vùng chịu ảnh hưởng thiên tai vượt qua khó khăn, nghịch cảnh và ổn định cuộc sống.

Đại diện Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM (Fahasa) cho hay nhằm chung tay hỗ trợ học sinh tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, đơn vị đã phối hợp cùng các nhà cung cấp thực hiện chương trình “Fahasa trao tặng quà cho học sinh vùng bị lũ lụt tại miền Trung”. Chương trình trao tặng 1.350 phần quà, mỗi phần gồm balo - cặp học sinh, 10 quyển vở, túi đựng bút, bộ dụng cụ học sinh (bút chì, bút bi, thước kẻ, đồ chuốt, tẩy, nhãn vở), bao vở, bao sách…

Mỗi phần quà trị giá 600.000 VND, tổng giá trị 810 triệu VND được trao tặng đến học sinh vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, với kỳ vọng san sẻ khó khăn và hỗ trợ các em sớm ổn định việc học, tiếp tục đến trường với đầy đủ học cụ cần thiết.

Học sinh tại Trường Tiểu học Cẩm Duệ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) (trái) và học sinh tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Lợi (xã Đan Điền, TP Huế, Thừa Thiên Huế) nhận quà là balo, tập sách và dụng cụ học tập. Ảnh: Fahasa.

Chương trình diễn ra từ ngày 13/11 và dự kiến hoàn tất vào ngày 18/11. 1.350 phần quà được trao tặng tại các trường học thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, ở Nghệ An 150 phần quà trao tại Trường THCS Thành Thọ (xã Thành Thọ); 150 phần quà trao tại Trường Tiểu học Đình Sơn (xã Nhân Hoà).

Ở Hà Tĩnh 100 phần quà trao tại Trường Tiểu học Cẩm Vịnh (xã Cẩm Bình); 200 phần quà trao tại Trường Tiểu học Cẩm Duệ (xã Cẩm Duệ).

Ở Thừa Thiên Huế 212 phần quà trao tại Trường Tiểu học số 1 Quảng An (xã Quảng Điền); 178 phần quà trao tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Phước (xã Quảng Điền); 210 phần quà trao tại Trường Tiểu học số 1 Quảng Vinh (xã Đan Điền); 150 phần quà trao tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Lợi (xã Đan Điền).

Đại diện Fahasa bày tỏ hy vọng những phần quà thiết thực sẽ góp phần giúp học sinh vùng lũ vơi bớt khó khăn, tiếp tục đến trường với tinh thần lạc quan và nghị lực. Đơn vị khẳng định cam kết duy trì những hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới.

Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Xuất bản Việt Nam, nhiều đơn vị xuất bản - phát hành sách đã chung tay ủng hộ đồng bào chịu thiệt hãi do bão, lũ. Có trường hợp đơn vị tổ chức đấu giá sách Văn Mới 10 năm, gửi về Hội Xuất bản Việt Nam để ủng hộ vùng chịu ảnh hưởng thiên tai.