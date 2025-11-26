Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dùng nhuận bút ủng hộ đồng bào lũ lụt

  • Thứ tư, 26/11/2025 17:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dùng 80 triệu đồng nhuận bút sách mới để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, cùng sự đóng góp của NXB Trẻ trong buổi ra mắt chiều 26/11.

Từ trái qua phải: Bà Phan Thị Thu Hà - Giám đốc NXB Trẻ; ông Nguyễn Hoàng Phúc - Tổ phó Tổ thanh niên trường học Thành đoàn, cơ quan Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Chiều 26/11, trong buổi ra mắt sách Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo tại TP.HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tuyên bố trích toàn bộ nhuận bút với số tiền 80 triệu đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Cùng chung tay, Nhà xuất bản Trẻ, đơn vị phát hành tác phẩm, cũng góp vào hoạt động thiện nguyện này với số tiền 100 triệu đồng.

"Ngày ra mắt sách lúc nào cũng là một ngày vui của nhà văn. Tuy nhiên, ngày vui này lại không mấy trọn vẹn trong bối cảnh đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt mấy ngày hôm nay. Do đó, tôi muốn dùng nhuận bút để ủng hộ đồng bào", ông chia sẻ tại buổi ra mắt sách.

Số tiền quyên góp được đại diện Thành đoàn TP.HCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ngay tại sự kiện.

lu lut anh 1

Tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo sẽ được phát hành chính thức vào ngày 28/11.

Tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo là cuốn truyện mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, phát hành toàn quốc từ ngày 28/11 với 80.000 bản in. Đây là lần đầu tiên ông chọn bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980 thay vì vùng quê miền Trung quen thuộc. Đặc biệt, nhà văn còn xuất hiện với chính tên thật trong truyện như một nhân vật cameo, tạo điểm nhấn thú vị cho bạn đọc lâu năm.

Bên cạnh những trang viết về tuổi thơ và tình bạn, tác phẩm còn phản ánh đời sống người nhập cư, người nghèo đô thị với nhiều chi tiết xúc động. Theo biên tập viên Lê Hoàng Anh, “đây là cuốn sách giúp vỗ về tâm hồn bạn trẻ, mang lại tình yêu và ý nghĩa cuộc sống”.

Đức An

  • Nguyễn Nhật Ánh

    Nguyễn Nhật Ánh

    Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn rất thành công với đề tài thanh thiếu niên với hơn 100 tác phẩm các thể loại. Tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm như "Mắt biếc", "Còn chút gì để nhớ", "Hạ đỏ", "Cô gái đến từ hôm qua", "Chú bé rắc rối", "Kính vạn hoa",... Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất đồng thời được Hội Nhà văn TP.HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong trong 20 năm (1975 - 1995).

    Bạn có biết: Năm 2010, tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của ông đã đoạt giải thưởng văn học ASEAN.

    • Ngày sinh: 07/05/1955
    • Bút danh: Nguyễn Nhật Ánh
    • Quê quán: Thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
    • Tác phẩm tiêu biểu: Kính vạn hoa, Bàn có năm chỗ ngồi, Nữ sinh, Mắt biếc, Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Tôi là Bêtô, Đảo mộng mơ,...

Nha van Nguyen Nhat Anh ra sach moi hinh anh

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới

16:25 9/11/2025 16:25 9/11/2025

0

Tác phẩm “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” sẽ phát hành toàn quốc vào ngày 28/11 với hai phiên bản bìa, tặng kèm sticker và bookmark gợi nhớ tuổi học trò.

