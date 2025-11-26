Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dùng nhuận bút ủng hộ đồng bào lũ lụt

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dùng 80 triệu đồng nhuận bút sách mới để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, cùng sự đóng góp của NXB Trẻ trong buổi ra mắt chiều 26/11.

Từ trái qua phải: Bà Phan Thị Thu Hà - Giám đốc NXB Trẻ; ông Nguyễn Hoàng Phúc - Tổ phó Tổ thanh niên trường học Thành đoàn, cơ quan Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Chiều 26/11, trong buổi ra mắt sách Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo tại TP.HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tuyên bố trích toàn bộ nhuận bút với số tiền 80 triệu đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Cùng chung tay, Nhà xuất bản Trẻ, đơn vị phát hành tác phẩm, cũng góp vào hoạt động thiện nguyện này với số tiền 100 triệu đồng.

"Ngày ra mắt sách lúc nào cũng là một ngày vui của nhà văn. Tuy nhiên, ngày vui này lại không mấy trọn vẹn trong bối cảnh đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt mấy ngày hôm nay. Do đó, tôi muốn dùng nhuận bút để ủng hộ đồng bào", ông chia sẻ tại buổi ra mắt sách.

Số tiền quyên góp được đại diện Thành đoàn TP.HCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ngay tại sự kiện.

Tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo sẽ được phát hành chính thức vào ngày 28/11.

Tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo là cuốn truyện mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, phát hành toàn quốc từ ngày 28/11 với 80.000 bản in. Đây là lần đầu tiên ông chọn bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980 thay vì vùng quê miền Trung quen thuộc. Đặc biệt, nhà văn còn xuất hiện với chính tên thật trong truyện như một nhân vật cameo, tạo điểm nhấn thú vị cho bạn đọc lâu năm.

Bên cạnh những trang viết về tuổi thơ và tình bạn, tác phẩm còn phản ánh đời sống người nhập cư, người nghèo đô thị với nhiều chi tiết xúc động. Theo biên tập viên Lê Hoàng Anh, “đây là cuốn sách giúp vỗ về tâm hồn bạn trẻ, mang lại tình yêu và ý nghĩa cuộc sống”.