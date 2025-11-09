Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới

Tác phẩm “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” sẽ phát hành toàn quốc vào ngày 28/11 với hai phiên bản bìa, tặng kèm sticker và bookmark gợi nhớ tuổi học trò.

Tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo sẽ được phát hành vào ngày 28/11. Ảnh: NXB Trẻ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ ra mắt truyện dài mới nhất mang tên Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo vào ngày 28/11. Đây là tác phẩm tiếp theo trong chuỗi sáng tác đều đặn mỗi năm, vốn đã trở thành một “lời hẹn” quen thuộc với độc giả của ông.

Tác phẩm được Nhà xuất bản Trẻ phát hành, gồm 240 trang, ra mắt đồng thời hai phiên bản bìa cứng và bìa mềm. Trong đó, phiên bản bìa mềm có tone màu “độc lạ chưa từng xuất hiện”, theo giới thiệu từ đơn vị phát hành. Kèm theo mỗi cuốn sách là bộ quà tặng gồm một set sticker hoài niệm lấy cảm hứng từ những nhãn vở học trò và một trong hai mẫu bookmark hình que kem được tặng ngẫu nhiên.

Đại diện nhà xuất bản cũng hé lộ nhân vật trong sách lần này là sự trở lại của một gương mặt quen thuộc, từng xuất hiện trong một tác phẩm trước đây của Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm sẽ được phân phối qua kênh online và nhà sách toàn quốc. Sách thật sẽ có tem cào phủ nhũ bạc chống giả ở mặt sau để độc giả nhận biết khi mua.

Trong những năm gần đây, nhà văn sinh năm 1955 vẫn giữ vững nhịp sáng tác đều đặn. Những tựa sách gần nhất như Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng, Những người hàng xóm, Mùa hè không tên hay Tiệm sách của nàng cho thấy ông luôn tìm tòi những cách kể chuyện mới, dù vẫn giữ tinh thần trong trẻo và nhân văn quen thuộc.

Nguyễn Nhật Ánh được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nhà văn viết cho thanh thiếu niên nhiều nhất cả nước. Ngày 29/11/2024, tác phẩm Mùa hè không tên của ông nhận giải Sách được bạn đọc yêu thích tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024.