Biên kịch ‘Đồng tiền xương máu’ bán sách ủng hộ đồng bào chịu lũ lụt

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn quyết định ủng hộ toàn bộ số tiền bán sách tại buổi ra mắt ngày 25/11 để góp sức cho bà con miền Trung vượt qua lũ lụt.

Nhà văn, biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn trong buổi ra mắt sách "Chua ngọt đời văn" và "Kẻ khôn hơn vua".

Sáng 25/11 tại TP.HCM, nhà văn, biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn có buổi giao lưu với độc giả nhân dịp ra mắt Chua ngọt đời văn và Kẻ khôn hơn vua. Ông kể đã tự bỏ ra 150 triệu đồng để in và phát hành hai cuốn sách nhưng quyết định dành tiền bán sách trong ngày ra mắt để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Mặt khác, ông xem đây như món quà tri ân độc giả cũng như dấu mốc khép lại hành trình 80 năm viết lách, trước khi ông thật sự “rửa tay gác bút”.

Chua ngọt đời văn là hồi ký với những chiêm nghiệm của Nguyễn Mạnh Tuấn về cuộc đời viết lách của mình. Tác phẩm gồm 11 bài viết khác nhau, đề cập những vấn đề được các thế hệ người viết quan tâm như: Nhà văn có thể sống bằng nghề?, Nhuận bút khủng từ sách dịch ra nước ngoài, Nên có cách để nhà văn bớt yếu thế.

“Điểm thú vị của Chua ngọt đời văn là cuốn sách này có thể xếp vào thể loại hồi ký về nghề nghiệp nhưng cùng chuyện nghề, câu chuyện cuộc đời tuôn chảy dưới ngòi bút, trong giọng kể của ông. Nguyễn Mạnh Tuấn khéo léo lồng ghép câu chuyện đời mình một cách tự nhiên vào mạch văn”, TS Văn học Hồ Khánh Vân (khoa Văn học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) nhận xét.

Trong khi đó, Kẻ khôn hơn vua là tiểu thuyết lịch sử với độ dài hơn 700 trang, xoay quanh cuộc đời của Tô Hiến Thành, vị công thần văn võ song toàn phục vụ 4 đời vua nhà Lý. Vì “khôn hơn vua” và cương trực, Tô Hiến Thành bị đày ra biên ải, chịu nhiều sóng gió.

(Từ trái sang) PGS.TS Bùi Thanh Truyền, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, nhà văn - nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn tại buổi ra mắt sách.

Tác giả muốn mượn nhân vật lịch sử này để độc giả hiểu hơn về bi kịch của người tài và những tranh đấu chốn cung đình. Ngoài ra, ông tiết lộ phần 2 của tiểu thuyết sẽ được phát hành cuối năm nay.

Toàn bộ tiền bán sách tại buổi ra mắt sẽ được nhà văn gửi cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết ông hy vọng bản thân có thể góp một phần nhỏ để tiếp thêm sức mạnh cho bà con vượt qua giai đoạn khó khăn. “Việc giúp đỡ người nghèo, người yếu thế là một phần xuyên suốt của cuộc đời tôi, chứ không chỉ nằm ở riêng trường hợp lũ lụt lần này”, ông nói.

Nguyễn Mạnh Tuấn là nhà văn và biên kịch nổi tiếng Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông từng bốn lần đoạt giải Cánh Diều Vàng và một số giải thưởng danh giá khác.

Một số tiểu thuyết nổi bật của ông có thể kể đến như Những khoảng cách còn lại (1980), Đứng trước biển (1982), Cù Lao Tràm (1984)... Bên cạnh đó, ông còn viết kịch bản cho nhiều bộ phim như Biển sáng, Xa và gần, Sinh mệnh, Đồng tiền xương máu…