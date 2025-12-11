Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tranh luận ngoại hình gầy ốm của Tăng Thanh Hà

  • Thứ năm, 11/12/2025 19:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vẻ ngoài của Tăng Thanh Hà trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện ở đám cưới em chồng, song cũng đối mặt nhiều bình luận khắt khe về ngoại hình.

Tạm rời showbiz đã lâu, “ngọc nữ màn ảnh” Tăng Thanh Hà vẫn luôn là tâm điểm của truyền thông mỗi lần xuất hiện. Trong lễ cưới Tiên Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên tạo độ bàn luận trên mạng khi diện trang phục truyền thống, đầm đi tiệc sang trọng. Cô chọn kiểu tóc búi gọn, trang phục tiết chế, trang nhã. Tuy vậy lần này cô phải đón nhận nhiều bình luận trái chiều.

Tranh luận về Hà Tăng

Tang Thanh Ha anh 1

Tạo hình của Tăng Thanh Hà trong đám cưới em chồng.

Video hút hơn 4 triệu lượt xem có nhiều ý kiến chê bai vóc dáng, gương mặt Tăng Thanh Hà gầy gò, lộ rõ dấu hiệu lão hóa. “Sao mình thấy ốm quá nhìn già hẳn, chứ cũng chẳng trẻ đâu”, “Hơi ốm thôi chứ thần thái thì ngút ngàn”, “Cô ấy nhìn ốm quá, gầy trơ xương”… các bình luận nhận xét về hình thể của “ngọc nữ” hiện tại. Có người còn độc miệng khi có ý soi mói chuyện hôn nhân gia đình hào môn của cô.

Trái lại, không ít người phản bác cho rằng những bình luận này quá ác ý. “Cô ấy sắp 40 tuổi, đẻ 3 đứa con, cũng phải đi làm kinh doanh. Như vậy chưa gọi là đẹp thì phải cỡ nào mới gọi là đẹp”, “Hà Tăng ở ngoài đẹp và sang, 40 tuổi không được phép già hay sao”, “Thấy nhiều bạn bảo Tăng Thanh Hà ốm, khắc khổ, nhưng mọi người không hiểu nếu lao lực da sẽ không được như vậy đâu. Đó là cả quá trình luyện tập và ăn uống lành mạnh”…

Stylist Quang Tuyến, bạn thân Hà Tăng - bênh vực: “Hà cơ địa không bị tăng cân hay ăn kiêng khắt khe. Hà chỉ thực hiện chế độ ăn uống hợp lý do dễ bị acid và trào ngược, còn lại ăn uống tưng bừng”, người này cho hay.

Trong các sự kiện hay phong cách đời thường, nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc duy trì được vóc dáng cao, thanh mảnh. Chất liệu trơn, mềm mại, đầm dài suông được Tăng Thanh Hà ưa chuộng. Cô được nhiều người nhận xét có gu riêng, lựa chọn phong cách cá nhân phù hợp, nhẹ nhàng và thanh nhã.

Chấp nhận sự thay đổi

Năm 2022, Tăng Thanh Hà cho biết cô từng đứng trước nguy cơ biến chứng ung thư thực quản vì trào ngược dạ dày kéo dài, nhưng đã hồi phục sau ba năm điều trị và thay đổi lối sống “Mỗi cơ thể có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Quan trọng nhất là mình phải lắng nghe cơ thể trước khi áp dụng bất kỳ chế độ nào”, nữ diễn viên nhấn mạnh.

Căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản khiến cô kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Suốt ba năm, cô gần như không thở trọn vẹn, thường xuyên ho, viêm họng, mệt mỏi như cảm cúm triền miên. “Tôi xuống cân trầm trọng. Ai gặp cũng bảo tôi ốm, xuống sắc và già nua. Có lúc tôi không dám nhìn mình trong gương”, cô kể.

Dù thử nhiều phương pháp điều trị, tình trạng của cô chỉ thuyên giảm tạm thời. Việc dùng thuốc kéo dài không giúp bệnh khỏi hẳn mà còn tái phát nặng hơn. Bước ngoặt xảy ra vào tháng 10/2020, khi cô nhận kết quả kiểm tra sức khỏe: “Bác sĩ nói tôi có nguy cơ cao biến chứng ung thư thực quản. Đó là sinh nhật buồn nhất của tôi”.

Tang Thanh Ha anh 2Tang Thanh Ha anh 3

Vóc dáng Tăng Thanh Hà ở tuổi 39.

Trong lúc tuyệt vọng, cô gặp chuyên viên thực hành dinh dưỡng, người đã giúp cô học cách kết nối với cơ thể và xây dựng chế độ ăn - sinh hoạt phù hợp. Sau bốn tháng, cô bắt đầu cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. “Tôi đã khóc khi có một ngày trọn vẹn không triệu chứng và được thở sâu trở lại”, Tăng Thanh Hà nói.

Trải nghiệm này truyền cảm hứng để cô đăng ký học trở thành chuyên viên Thực hành Dinh dưỡng, trước hết để hiểu và chăm sóc chính mình, sau đó giúp gia đình và những người gặp tình trạng tương tự. Hiện tại, cô đã hồi phục, tăng cân trở lại và không còn phải dùng thuốc.

Bước sang tuổi 39, Tăng Thanh Hà chấp nhận đối diện với những thay đổi ở bản thân. Cô kể sau khi sinh con thứ ba được 6 tháng, đôi mắt cô trở nên sâu hơn. ''Nhưng cả ba lần mang thai, cơ thể mình hai tháng đâu lại vào đó, chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi”, Tăng Thanh Hà cho hay.

Nữ diễn viên nói cô trân trọng dấu vết cơ thể, học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi bằng lòng biết ơn. Cô không nhớ bản thân đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là đang ở giai đoạn thật đẹp của cuộc đời.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

  • Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà, tên đầy đủ là Tăng Thị Thanh Hà, là một nữ diễn viên được xem là "ngọc nữ" của showbiz Việt. Cô bén duyên với điện ảnh khi tham gia bộ phim "Dốc Tình" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nhưng đến khi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình "Bỗng Dưng Muốn Khóc" thì Tăng Thanh Hà mới được nhiều khán giả biết đến. Tháng 11/2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân người Philippines gốc Việt Louis Nguyễn.

    • Ngày sinh: 24/10/1986
    • Chiều cao: 1.66 m
    • Phim nổi bật: Hương Phù Sa (2005), Bỗng Dưng Muốn Khóc (2008), Đẹp Từng Centimet (2009), Mỹ Nhân Kế (20113),...

