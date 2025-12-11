Tình tiết của diễn viên Hoàng Hải trên phim giờ vàng gây tranh luận

"Gia đình trái dấu" sau khi lên sóng vướng tranh luận vì cách xây dựng nhân vật, tình huống để lộ nhiều "sạn".

Gia đình trái dấu gây chú ý khi là tác phẩm nối sóng Gió ngang khoảng trời xanh. Phim ra mắt từ đầu tháng 12, hiện đã lên sóng 6 tập.

Nội dung phim xoay quanh ông Phi (NSƯT Hoàng Hải), một cán bộ phải nghỉ hưu sớm sau đợt sáp nhập. Ở diễn biến mới nhất, ông Phi cùng vợ là bà Ánh (Kiều Anh) đăng ký đi làm tài xế công nghệ để có tiền trang trải cuộc sống. Điều thú vị là cả hai đều giấu đối phương chuyện này.

Trong ngày đầu đi làm, ông Phi bị ngã xe, làm vỡ chậu cây cảnh của khách. Không chỉ phải đền chậu cây, ông còn phải sửa xe mất 1,7 triệu. Chưa hết đen đủi, ông cũng bị khách trả hàng vì giao trà sữa nhầm thành cà phê. Trong khi bà Ánh cũng không khá hơn, bị khách chê trà sữa tan đá hay trả hàng vì cơm rang nguội.

Những tình tiết mới của đôi vợ chồng đi làm tài xế công nghệ gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng biên kịch xây dựng tình huống ngô nghê, phi lý. Đơn cử, việc một cán bộ từng có chức quyền như ông Phi lại không có lương hưu, dù sống trong ngôi nhà khang trang, có xe hơi riêng lại phải kiếm kế sinh nhai bằng nghề tài xế xe máy bị cho là không thuyết phục.

Một số tình huống, chi tiết trong phim chưa thuyết phục.

Những khó khăn ông Phi gặp phải khi đi làm nghề tài xế cũng bị cho là phi logic. Điển hình là việc nhân vật bị ép nhận chở chậu cây quá cồng kềnh, nếu không sẽ bị đánh giá 1 sao. Khán giả chỉ ra chi tiết này không hợp lý vì chủ shop không đánh giá được tài xế nếu đơn đã bị hủy.

Hay chi tiết ông Phi tranh cãi với khách về việc giao nhầm cà phê thay vì trà sữa cũng bị cho là vô lý. Bởi nếu quán làm sai, tài xế có quyền trả hàng. Còn nếu khách đặt trà sữa, ứng dụng sẽ hiển thị rõ nên không thể có chuyện nhầm lẫn.

Dù mới lên sóng, Gia đình trái dấu đã vấp nhiều tranh luận về cách xây dựng tình huống, nhân vật. Trước đó, nhân vật bà Ánh cũng từng bị chê bai vì cách hành xử trẻ con, nhiều phen làm lố. Không ít luồng ý kiến cho rằng những hạt sạn trong kịch bản khiến phim mất điểm, khó chạm tới cảm xúc người xem.