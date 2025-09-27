Tranh cãi giữa các quán quân Rap Việt

Cộng đồng rap Việt những ngày qua xôn xao vì loạt tranh cãi giữa các rapper. Seachains, Dế Choắt, Phúc Du và Robber liên tục đáp trả, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Những ngày qua, cộng đồng rap Việt gây chú ý khi liên tiếp xảy ra tranh cãi giữa các gương mặt nổi bật. Tâm điểm là ba quán quân Rap Việt các mùa: Seachains, Dế Choắt và Robber, cùng sự góp mặt của Phúc Du.

Mọi chuyện bắt đầu từ tối 18/9, khi Seachains ra mắt album đầu tay 30 The Album. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Dế Choắt phát hành Vô Công Album, trong đó xuất hiện nhiều ca khúc được cho là có nội dung công kích những rapper đang tham gia Anh trai "say hi".

Đáng chú ý, ở track Vua của những vị vua, Dế Choắt bị nghi ám chỉ Seachains chỉ xây dựng hình tượng “ông bố mẫu mực” nhưng sản phẩm âm nhạc lại không đủ sức nặng.

Ngay sau đó, Seachains phản hồi trên mạng xã hội với trạng thái: “Giờ không lẽ ghi là cảm ơn Dế Choắt hỗ trợ truyền thông cho album hả trời”.

Cuộc chiến của các gương mặt nổi bật của rap Việt.

Tranh cãi chưa kịp lắng xuống, Dế Choắt tiếp tục phát hành bản rap Trúc Anh Phương, với tiêu đề được cho là cách nói lái tên thật của rapper Phúc Du. Trong ca khúc, anh gọi Phúc Du là “rapper tư bản”, tố nam rapper chạy theo showbiz, phản bội bạn bè và từ bỏ tinh thần underground.

Tối 23/9, Phúc Du phát hành track Sĩ vương như lời đáp trả Dế Choắt, đồng thời gửi thông điệp đến anti-fan. Anh khẳng định việc tham gia game show không làm mất đi “chất underground” mà ngược lại giúp rap đến gần hơn với khán giả.

Không dừng lại, Robber cũng tham gia cuộc chiến bằng ca khúc Rapper lè nhè với nhiều lời lẽ công kích Dế Choắt. Ngay sau đó, quán quân rap Việt mùa 4 giải thích rằng việc phản hồi không nhằm tạo thêm mâu thuẫn mà xuất phát từ sự tôn trọng, đồng thời coi đây là một phần của văn hóa rap - hiphop.

Căng thẳng tiếp tục khi Dế Choắt tung thêm hai ca khúc mới - Cướp biển vùng Ca-ri-bê và Ẩn sĩ - để đáp trả cả Robber lẫn Phúc Du.

Chuỗi động thái này khiến cộng đồng rap Việt “dậy sóng”, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều. Một bộ phận cho rằng những màn “diss” qua lại thể hiện rõ cá tính và tinh thần underground, trong khi số khác không đồng tình việc dùng âm nhạc công kích cá nhân.