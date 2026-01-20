Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tranh cãi diễn viên 75 tuổi đóng vai thiếu nữ

  • Thứ ba, 20/1/2026 23:19 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Lưu Hiểu Khánh vướng tranh cãi khi hóa thân thiếu nữ 16 tuổi trong phim mới. Để chuẩn bị cho vai diễn này, bà đã chăm chỉ tập luyện thể lực.

Theo Sohu, Lưu Hiểu Khánh mới đây gây xôn xao khi hé lộ về dự án phim ngắn Võ Tắc Thiên truyền kỳ sắp ra mắt. Trên trang cá nhân, diễn viên 75 tuổi tiết lộ hình ảnh hậu trường phim khi bà ngồi cạnh một chuyên gia trang điểm.

Việc Lưu Hiểu Khánh tái xuất với vai Võ Tắc Thiên nhanh chóng thu hút bàn luận. Theo nguồn tin, Lưu Hiểu Khánh sắm vai nhân vật từ thuở thiếu nữ, cho tới khi đăng cơ rồi về già. Để chuẩn bị cho màn tái xuất này, Lưu Hiểu Khánh lao vào tập luyện thể lực một cách nghiêm khắc. Mỗi ngày, bà chạy bộ 8.000 bước, tập yoga để cơ thể dẻo dai, phục vụ việc ghi hình.

Luu Hieu Khanh anh 1

Tạo hình thiếu nữ 16 tuổi gây bàn tán của Lương Hiểu Khánh. Ảnh: Weibo.

Sự bền bỉ của Lưu Hiểu Khánh ở tuổi 75 với nghề diễn được nhiều người ngưỡng mộ. Song bên cạnh đó, cũng có những luồng ý kiến trái chiều, bày tỏ nghi ngại về việc diễn viên 75 tuổi thể hiện vai thiếu nữ.

Họ cho rằng dù có sự can thiệp của chuyên gia trang điểm, việc diễn viên gạo cội tái hiện hình ảnh thiếu nữ vẫn khó thuyết phục. Trong bức hình tạo hình nhân vật được lan truyền, khán giả nhận xét tạo hình thiếu nữ của Lưu Hiểu Khánh kém tự nhiên. Gương mặt dù đã trang điểm đậm và có qua chỉnh sửa hậu kỳ vẫn để lộ dấu hiệu tuổi tác.

Đây không phải lần đầu Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì "cưa sừng làm nghé". Trước đó, diễn viên gạo cội từng nhiều lần nhận các vai trẻ hơn tuổi thật, hay đóng cặp cùng bạn diễn nhỏ hơn hàng chục tuổi, như trong Băng tuyết truy kích 2 hay Tùy Đường anh hùng.

Hồi năm 1995, Lưu Hiểu Khánh cũng từng sắm vai Võ Tắc Thiên trong bộ phim truyền hình cùng tên. Tác phẩm từng đạt mức rating kỷ lục 34,7%.

