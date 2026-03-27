Trang Pháp sang Trung Quốc thi đấu với sao Hoa ngữ

Giọng ca "Bê tráp" xác nhận tham gia chương trình Đạp gió mùa 7 tại Trung Quốc. Cô cho biết muốn học hỏi, đem âm nhạc và văn hóa Việt Nam giao lưu trên đấu trường quốc tế.

Chiều 27/3, trên trang cá nhân, Trang Pháp xác nhận thông tin tham gia Đạp gió mùa 7. Cô cho biết có 3 lý do muốn tiếp tục thi đấu sau khi chiến thắng cuộc thi Chị đẹp trong nước. "Đầu tiên đó là muốn học hỏi. Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã mang về cho Trang muôn vàn những yêu thương, nhưng Trang hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn", Trang Pháp viết.

Trang Pháp xác nhận tham gia Đạp gió 2026. Ảnh: FBNV.

Cô chia sẻ thêm: "Thứ hai, Trang hiểu rằng những sự hoài nghi sẽ luôn hiện hữu, nhưng thay vì lùi bước, Trang chọn biến những điều đó thành động lực. Bởi nếu không tự mình bước ra khỏi 'vùng an toàn', làm sao đôi cánh này biết được thế giới ngoài kia rộng đến nhường nào.

Và điều cuối cùng, tới với Đạp gió 2026 tại Trung Quốc lần này, Trang mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu".

Nữ ca sĩ cho hay mục tiêu lớn nhất là vượt qua chính bản thân, cháy hết mình với đam mê nghệ thuật và mong sẽ được khán giả ủng hộ.

Bài viết của Trang Pháp nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thực tế, từ cách đây nhiều tuần, dân mạng đã lan truyền thông tin nữ ca sĩ sẽ sang Trung Quốc tham gia Đạp gió mùa 7.

Theo tờ 163, chương trình năm nay sẽ áp dụng thể thức thi đấu hoàn toàn mới. Thay đổi lớn nhất là toàn bộ quá trình sẽ phát sóng trực tiếp, tức không chỉnh sửa âm thanh hay cắt dựng. Điều này được đánh giá là tạo thử thách rất lớn với dàn nghệ sĩ. Ngoài sân khấu mở màn, còn có 5 đêm công diễn và đêm chung kết, tổng cộng 7 sân khấu đều được phát sóng trực tiếp theo từng tuần.

Bên cạnh Trang Pháp vừa xác nhận tham gia, danh sách nghệ sĩ Đạp gió 2026 được đồn đoán có Tiêu Tường, Lý Tâm Khiết, Phạm Vĩ Kỳ, Lý Tiểu Nhiễm, Triệu Tử Kỳ...