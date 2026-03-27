Phim 'Quỷ nhập tràng 2' bị phim của Thiên Ân vượt mặt

Trong ngày mở bán suất chiếu đặc biệt, "Hẹn em ngày nhật thực" dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé, vượt nhiều đối thủ như "Quỷ nhập tràng 2" hay "Tài".

Hẹn em ngày nhật thực (tên cũ: Thư tình gửi ma sơ) có suất chiếu đặc biệt từ 27/3. Trong sáng đầu tiên bán vé sớm, bộ phim 16+ có Thiên Ân đã leo lên vị trí top 1 phòng vé. Thống kê trên Box Office Vietnam cho thấy tác phẩm mang về 1 tỷ đồng , với khoảng 12.000 đầu vé bán ra trên tổng số 2.200 suất chiếu.

Hẹn em ngày nhật thực thuộc thể loại tình cảm, lãng mạn, xoay quanh chuyện tình trong trẻo nhưng cũng day dứt của cặp đôi Ân và Thiên. Tác phẩm do Thiên Ân và Khương Lê đóng chính, bên cạnh dàn diễn viên phụ gồm Lê Khanh, Thanh Sơn, Hứa Vĩ Văn, Lâm Vỹ Dạ...

Đứa con tinh thần của đạo diễn Lê Thiện Viễn nhìn chung nhận phản hồi tích cực về mặt nội dung. Màn thể hiện của nữ chính Thiên Ân vẫn có phần lép vế hơn so với bạn diễn Khương Lê. Dẫu vậy, khán giả nhận xét cả hai có chemistry nên tổng thể phim vẫn dễ chịu.

Thiên Ân và Khương Lê đóng chính trong phim.

Sau khi bị soán ngôi vương, Quỷ nhập tràng 2 giảm nhiệt sâu, tụt xuống vị trí top 3 phòng vé. Trong sáng 27/3, phim mới dắt túi thêm gần 300 triệu đồng, nâng tổng doanh thu lên mức 121 tỷ. Như dự đoán của Tri Thức - Znews trước đó, phần 2 Quỷ nhập tràng khó có cơ hội lật đổ kỷ lục của phần 1 ( 150 tỷ đồng ). Tác phẩm kinh dị gắn nhãn 18+ nhiều khả năng sẽ dừng chân ở ngưỡng doanh thu 130-135 tỷ.

Một trong số bất ngờ lớn nhất rạp Việt tháng 3 phải kể tới Cú nhảy kỳ diệu. Tác phẩm hoạt hình quốc tế ra rạp giữa thời điểm phim nội địa cạnh tranh gay gắt, lại không có chiến dịch quảng bá rầm rộ nhưng vẫn duy trì sức nóng ổn định ngoài phòng vé. Phim sau hơn 2 tuần chiếu đã thu tới 48 tỷ đồng và hiện vẫn giữ vị trí top 2 trên bảng tổng sắp rạp.