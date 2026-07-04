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Thể thao World Cup 2026

Trận Pháp - Paraguay nguy cơ bị hoãn

  • Thứ bảy, 4/7/2026 20:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Paraguay thuộc vòng 16 đội World Cup 2026 nguy cơ không thể diễn ra như kế hoạch khi nhiệt độ cảm nhận ở Philadelphia được dự báo lên tới 46 độ C.

Trận đấu của Pháp ở vòng 16 đội có nguy cơ bị hủy.

Theo dự báo, nhiệt độ nơi diễn ra trận đấu vào ngày 5/7 tại thành phố Philadelphia (Mỹ) sẽ vượt ngưỡng 38 độ C. Tuy nhiên, độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên tới 46 độ C, tạo nên môi trường thi đấu cực kỳ khắc nghiệt.

Ông Bharat Venkat, Giám đốc Heat Lab thuộc Đại học California, cảnh báo rằng nguy cơ sốc nhiệt hoặc thậm chí tử vong sẽ tăng đáng kể khi các cầu thủ phải vận động cường độ cao trong điều kiện thời tiết cực nóng.

Không chỉ cầu thủ, hàng chục nghìn CĐV và nhân viên làm việc tại sân Philadelphia cũng đối mặt với rủi ro, bởi đây là sân vận động ngoài trời và không có hệ thống điều hòa hay kiểm soát nhiệt độ.

Để giảm thiểu tác động của thời tiết, FIFA dự kiến áp dụng nhiều biện pháp như tổ chức các đợt nghỉ uống nước, bố trí khu vực làm mát và triển khai các quy trình chống sốc nhiệt. Tuy nhiên, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) cùng nhiều chuyên gia cho rằng những giải pháp này chưa đủ nếu điều kiện thời tiết vượt quá ngưỡng an toàn.

Theo quy định của FIFA, một trận đấu có thể bị hủy tạm thời, hoãn hoặc điều chỉnh nếu nhiệt độ vượt mốc 32 độ C. Điều này khiến cuộc so tài giữa Pháp và Paraguay rơi vào diện cần được theo dõi sát sao trước giờ bóng lăn.

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Thời tiết cực đoan đang đe dọa các trận đấu ở World Cup 2026.

Không chỉ trận Pháp - Paraguay, ban tổ chức World Cup 2026 còn đau đầu với cuộc đọ sức giữa Anh và Mexico. Truyền thông Mexico đưa tin FIFA cân nhắc đẩy lịch thi đấu lên sớm 6 giờ vì lo ngại mưa giông tại Mexico City. Rất may cuối cùng giờ thi đấu được giữ nguyên.

Ngoài thời tiết xấu, tuyển Anh còn phải thi đấu ở độ cao khoảng 2.700 m so với mực nước biển tại sân Azteca. Điều kiện không khí loãng khiến cầu thủ nhanh mất sức, phục hồi chậm hơn và ảnh hưởng đến quỹ đạo bóng.

HLV Thomas Tuchel thừa nhận Mexico nắm lợi thế lớn khi quen với môi trường thi đấu đặc biệt trên sân nhà.

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Lịch thi đấu vòng 16 đội.
Giây phút thót tim của CĐV Argentina Pha cứu thua của Emiliano Martinez ở phút 116 trận thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 không khác gì một bàn thắng cho Argentina.

Trận Mexico - Anh giữ nguyên giờ thi đấu

FIFA không thay đổi giờ khai cuộc trận Mexico gặp Anh ở vòng 16 đội World Cup 2026, bất chấp lo ngại thời tiết tại Mexico City.

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Minh Nghi

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