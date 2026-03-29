Trần Kiều Ân quá trẻ ở tuổi 46

"Nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài" được nhận xét trẻ trung, rạng rỡ đến khó tin ở tuổi 46.

Theo China Times, Trần Kiều Ân mới đây gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Nữ diễn viên hiếm hoi xuất hiện với trang phục gợi cảm, táo bạo.

Cô mặc nội y ren trắng, tôn làn da rạng rỡ và đường cong quyến rũ. Ở một bức khác, Trần Kiều Ân diện áo thể thao màu nude, khoe vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa. Ở tuổi 46, Trần Kiều Ân được nhận xét vẫn trẻ trung đáng kinh ngạc. Nhiều dân mạng cho rằng diễn viên chỉ như mới ngoài 30 tuổi.

"Vừa đẹp vừa quyến rũ, vóc dáng khiến người ta phải ghen tị", "Không ngờ cũng có ngày Trần Kiều Ân khoe ảnh nội y", "Không tin được chị ấy đã 46 tuổi. Thân hình không còn gì để chê"... là một số bình luận của người hâm mộ. Một số dân mạng còn xin Trần Kiều Ân tiết lộ bí quyết giữ gìn sắc vóc.

Trần Kiều Ân ở tuổi 46. Ảnh: IGNV.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm..

Thời gian qua, Trần Kiều Ân tích cực hoạt động trên mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống, gia đình. Chồng của nữ diễn viên từng vướng tin đồn có con riêng. Gần đây, xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ, Trần Kiều Ân thẳng thắn đối diện với những đồn đoán xoay quanh chuyện hôn nhân. Ngay trên sóng, cô quay sang hỏi chồng: "Con riêng của anh là trai hay gái vậy?". Đáp lại, ông xã Trần Kiều Ân cho hay "Đến anh còn chưa từng nghe nói đến". Việc cặp đôi dùng giọng điệu hài hước để đáp lại tin đồn thất thiệt khiến khán giả tại trường quay đều bật cười.