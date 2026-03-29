Đoàn Thiên Ân thiếu gì?

Hẹn em ngày nhật thực đang là bộ phim được săn đón nhất rạp Việt những ngày qua. Tác phẩm do Lê Thiện Viễn đạo diễn thuộc chủ đề lãng mạn, xoay quanh câu chuyện tình trong trẻo nhưng cũng lắm day dứt của cặp đôi Ân và Thiên. Trong phim, Đoàn Thiên Ân hóa thân nữ chính. Tình yêu của cô bị mẹ ngăn cấm do bạn trai là người ngoại đạo.

Hẹn em ngày nhật thực là dự án điện ảnh tiếp theo của Thiên Ân, sau Công tử Bạc Liêu và Nụ hôn bạc tỷ. Ở lần thứ 3 thử sức với lĩnh vực diễn xuất, mỹ nhân được nhận xét có sự tiến bộ, cho thấy nỗ lực thoát khỏi mác hoa hậu đóng phim.

Thiên Ân khắc họa tương đối sinh động hành trình tâm lý của một cô gái đang yêu nhưng gặp phải nhiều trở ngại. Những biến cố trong mối quan hệ đòi hỏi người đẹp phải biến hóa linh động trong biểu cảm. Thiên Ân diễn tiết chế hơn, không mắc lỗi lên gân như các vai diễn trước đó. Ở một số cảnh quay cận, diễn viên trẻ lột tả được trạng thái tâm lý nhân vật khá sắc nét.

Mỹ nhân sinh năm 2000 cũng gây bất ngờ khi để mặt mộc trên phim. Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt, Thiên Ân tiết lộ đọc được nhiều bình luận chê bai nhan sắc khi những hình ảnh đầu tiên của phim được tung ra. Song cô cho hay việc để mặt mộc là yêu cầu từ đạo diễn: "Khi vào vai nữ tu, tôi không được trang điểm, kể cả kẻ chân mày. Có lúc tôi kẻ nhẹ cũng phải tẩy đi, môi thì dặm phấn để giảm màu, giữ gương mặt mộc nhất có thể".

Một hạn chế đáng tiếc là đài từ của Thiên Ân sau 3 dự án phim vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt. Cách cô nhả thoại còn cứng, chưa đưa được cảm xúc vào trong từng câu chữ, mặt khác màu giọng không đủ hấp dẫn, sinh động. Đây cũng là thiếu sót của Thiên Ân trong Nụ hôn bạc tỷ lẫn Công tử Bạc Liêu.

Dù còn một số thiếu sót, màn trình diễn của Thiên Ân trong Hẹn em ngày nhật thực nhìn chung vẫn tạo được thiện cảm. Cô tung hứng khá ăn ý với bạn diễn Khương Lê, tạo được chemistry.

Sinh năm 2000, Thiên Ân từng gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, sau đó chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Người đẹp sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi. Thời gian qua, Thiên Ân vướng tin hẹn hò hoa hậu Kỳ Duyên. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, có nhiều tương tác thân mật.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.