Trận đấu ở AFC Champions League hỗn loạn vì bạo lực

  • Thứ bảy, 18/4/2026 07:08 (GMT+7)
Trận tứ kết AFC Champions League giữa Johor Darul Ta'zim và Al Ahli chìm trong hỗn loạn sau pha va chạm khiến Jairo Da Silva nằm bất động trên sân.

Một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất mùa giải xuất hiện tại AFC Champions League khi cầu thủ Jairo Da Silva của Johor Darul Ta'zim dính chấn thương nặng sau cú đá cao chân của Ali Majrashi bên phía Al Ahli Saudi FC.

Trong nỗ lực tung người móc bóng, Majrashi vô tình đá trúng vùng mặt đối thủ. Jairo đổ gục xuống sân và được cho là rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tình huống lập tức khiến cầu thủ hai đội lao vào nhau, còn nhiều thành viên Johor cuống cuồng gọi đội ngũ y tế vào sân.

Sự việc trở nên căng thẳng khi các cầu thủ Malaysia cho rằng nhân viên y tế phản ứng quá chậm. Đội trưởng Natxo Insa mất bình tĩnh, chạy thẳng tới khu vực ngoài đường biên, tự kéo cáng cứu thương và mang vào sân cho đồng đội.

Ali Majrashi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Hình ảnh sau đó cho thấy cầu thủ này ôm đầu đau khổ, rồi bật khóc khi trận đấu khép lại.

Theo truyền thông Saudi Arabia, Jairo được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ổn định. Anh sẽ tiếp tục chụp X-quang vùng đầu và mặt để kiểm tra nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Dù vậy, trận đấu vẫn tiếp tục và Al Ahli Saudi FC giành chiến thắng 2-1 để vào bán kết.

Cựu tiền vệ Franck Kessie ghi bàn gỡ hòa cuối hiệp một cho đại diện Saudi Arabia. Sang hiệp hai, Galeno lập công quyết định giúp Al Ahli hoàn tất màn ngược dòng.

Ba ngôi sao quen mặt với Premier League gồm Ivan Toney, Riyad Mahrez và Edouard Mendy đều đá đủ 90 phút.

Tuy nhiên, mọi diễn biến chuyên môn đều bị lu mờ bởi khoảnh khắc kinh hoàng khiến cả sân vận động chết lặng. Trận đấu đáng ra là ngày hội bóng đá châu Á lại biến thành đêm đầy lo lắng.

Đội của Benzema sụp đổ

Rạng sáng 14/4 (giờ Hà Nội), cú đá hỏng của Karim Benzema đẩy Al Hilal rời AFC Champions League Elite theo kịch bản đầy cay đắng trước Al Sadd.

06:31 14/4/2026

Tuyển Thái Lan nguy cơ bị trừng phạt

Tuyển Thái Lan đối diện án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sau hành vi đốt pháo sáng sau trận thắng 2-1 trước Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2027 hôm 31/3.

08:41 2/4/2026

Xuân Son nói gì khi đá cặp Hoàng Hên

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tỏ ra phấn khích khi tái ngộ đồng đội cũ Đỗ Hoàng Hên trong màu áo tuyển Việt Nam ở chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại AFC Asian Cup 2027 tối 31/3.

21:44 31/3/2026

Cú đá phạt đẳng cấp của Đình Bắc Bàn thắng của Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc được AFC phát toàn cầu trên fanpage.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

AFC Champions League Johor Darul Ta'zim Al Ahli Johor Zim Johor Darul Ta Ivan Toney

    Đọc tiếp

    Loi da bao luc cua Rojo hinh anh

    Lối đá bạo lực của Rojo

    1 giờ trước 07:10 18/4/2026

    0

    Marcos Rojo nhận án treo giò 4 trận sau hành vi bạo lực và xúc phạm trọng tài trong trận đấu tại Argentina.

    Arteta 'choi tat tay' voi Man City hinh anh

    Arteta 'chơi tất tay' với Man City

    1 giờ trước 07:09 18/4/2026

    0

    HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal sẽ chơi tấn công để đánh bại Man City tại Etihad, bất chấp chỉ cần hòa là nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

