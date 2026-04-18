Trận đấu ở AFC Champions League hỗn loạn vì bạo lực

Trận tứ kết AFC Champions League giữa Johor Darul Ta'zim và Al Ahli chìm trong hỗn loạn sau pha va chạm khiến Jairo Da Silva nằm bất động trên sân.

Một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất mùa giải xuất hiện tại AFC Champions League khi cầu thủ Jairo Da Silva của Johor Darul Ta'zim dính chấn thương nặng sau cú đá cao chân của Ali Majrashi bên phía Al Ahli Saudi FC.

Trong nỗ lực tung người móc bóng, Majrashi vô tình đá trúng vùng mặt đối thủ. Jairo đổ gục xuống sân và được cho là rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tình huống lập tức khiến cầu thủ hai đội lao vào nhau, còn nhiều thành viên Johor cuống cuồng gọi đội ngũ y tế vào sân.

Sự việc trở nên căng thẳng khi các cầu thủ Malaysia cho rằng nhân viên y tế phản ứng quá chậm. Đội trưởng Natxo Insa mất bình tĩnh, chạy thẳng tới khu vực ngoài đường biên, tự kéo cáng cứu thương và mang vào sân cho đồng đội.

Ali Majrashi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Hình ảnh sau đó cho thấy cầu thủ này ôm đầu đau khổ, rồi bật khóc khi trận đấu khép lại.

Theo truyền thông Saudi Arabia, Jairo được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ổn định. Anh sẽ tiếp tục chụp X-quang vùng đầu và mặt để kiểm tra nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Dù vậy, trận đấu vẫn tiếp tục và Al Ahli Saudi FC giành chiến thắng 2-1 để vào bán kết.

Cựu tiền vệ Franck Kessie ghi bàn gỡ hòa cuối hiệp một cho đại diện Saudi Arabia. Sang hiệp hai, Galeno lập công quyết định giúp Al Ahli hoàn tất màn ngược dòng.

Ba ngôi sao quen mặt với Premier League gồm Ivan Toney, Riyad Mahrez và Edouard Mendy đều đá đủ 90 phút.

Tuy nhiên, mọi diễn biến chuyên môn đều bị lu mờ bởi khoảnh khắc kinh hoàng khiến cả sân vận động chết lặng. Trận đấu đáng ra là ngày hội bóng đá châu Á lại biến thành đêm đầy lo lắng.

