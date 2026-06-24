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Thể thao World Cup 2026

Trận đấu hai đội không muốn thắng tại World Cup

  • Thứ tư, 24/6/2026 21:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cuộc đối đầu giữa Algeria và Áo tại lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 đối diện nguy cơ trở thành kịch bản gây tranh cãi khi thất bại mang lại lợi thế lớn.

Trận đấu giữa Algeria và Áo sắp tới gây ra nhiều tranh cãi.

Trận đấu ở lượt trận cuối bảng J giữa Algeria và Áo vào sáng 28/6 đang trở thành tâm điểm chú ý bởi một nghịch lý hiếm hoi, cả hai đội bóng đều có lợi thế hơn nếu nhận thất bại. Kết quả này xuất phát từ việc phân nhánh vòng loại trực tiếp và sự xuất hiện của các đối thủ mạnh ở vòng sau.

Hiện tại, Argentina chắc suất đầu bảng J sau màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi. Algeria và Áo đều đang có 3 điểm và chắc chắn không thể rơi xuống vị trí cuối bảng. Theo thể thức mới của World Cup 48 đội, đội xếp nhì bảng J nhiều khả năng sẽ phải đối đầu Tây Ban Nha ở vòng 32 đội nếu "La Roja" đứng đầu bảng H.

Trong khi đó, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn giành quyền đi tiếp và có khả năng chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký hơn như Bỉ hoặc Ai Cập (nhất bảng G).

Việc trận đấu diễn ra sau khi các bảng khác đã hoàn tất giúp hai đội nắm rõ toàn bộ các nhánh đấu. Nếu một trận hòa xảy ra, Áo sẽ đứng nhì bảng do hơn hiệu số và có thể phải đối đầu với Tây Ban Nha, trong khi Algeria xếp thứ ba và rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn.

Tình huống này đặt ra thách thức lớn về tinh thần thể thao khi các đội bóng có xu hướng chọn đối thủ thay vì nỗ lực giành chiến thắng. Dư luận đang đặt dấu hỏi về tính minh bạch của giải đấu khi thể thức mới vô tình tạo ra những toan tính chiến thuật có phần tiêu cực từ phía các liên đoàn thành viên.

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Huy Trưởng

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