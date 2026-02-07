Trận đấu 'điên rồ' nhất lịch sử bóng đá Đức

Rạng sáng 7/2, Magdeburg đả bại Greuther Furth với tỷ số 5-4 thuộc vòng 21 giải hạng nhì bóng đá Đức.

Magdeburg (áo đen) trả cả gốc lẫn lãi ở trận thua CLB Greuther Furth ở lượt đi.

Bóng đá Đức chứng kiến một trong những cặp đấu kỳ lạ và điên rồ bậc nhất lịch sử. Ở Bundesliga 2 mùa giải này, Greuther Furth và Magdeburg tạo ra tổng cộng 18 bàn thắng chỉ sau 2 lượt trận. Đáng chú ý, mỗi trận đều khép lại với tỷ số 5-4 và theo những kịch bản hoàn toàn đối lập.

Ở trận lượt về trên sân Sportpark Ronhof, Magdeburg giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Greuther Furth, dù dẫn trước tới 5-1 chỉ sau 32 phút thi đấu. Đội khách tưởng như có một buổi tối nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc lại phải nín thở chờ tiếng còi mãn cuộc trong một trận cầu đầy hỗn loạn.

Magdeburg ghi liền 5 bàn trong nửa giờ đầu trận, với pha phản lưới của Reno Munz cùng cú hat-trick chớp nhoáng của Mateusz Żukowski và bàn thắng của Rayan Ghrieb. Tuy nhiên, từ thế trận một chiều, cuộc đối đầu nhanh chóng biến thành màn rượt đuổi khó tin. Greuther Furth vùng lên mạnh mẽ ngay trong hiệp một, khiến Magdeburg phải chống đỡ cực kỳ vất vả.

Kết quả trái ngược ở lượt đi và lượt về đối với đội thắng và khung thời gian ghi bàn của cặp đấu.

Điều khiến cặp đấu trở nên đặc biệt nằm ở sự đối xứng kỳ lạ giữa hai lượt trận. Lượt đi hồi cuối tháng 8, Greuther Furth thắng 5-4 ngay trên sân Magdeburg, với cả 9 bàn thắng đều đến trong hiệp hai. Còn lần tái đấu này, toàn bộ 9 bàn lại được ghi trong hiệp một. Hai trận, hai kịch bản trái ngược, nhưng cùng chung một kết cục khó tin.

Theo Opta, lần đầu tiên trong lịch sử Bundesliga 2, một cặp đấu ghi tổng cộng 18 bàn sau 2 lượt trận sân nhà - sân khách trong cùng một mùa giải.

"Greuther Furth và Magdeburg biến cuộc đối đầu của họ thành một màn hỗn loạn và thật sự điên rồ", truyền thông Đức đồng loạt khẳng định.

Về mặt điểm số, chiến thắng mang ý nghĩa sống còn với Magdeburg trong cuộc đua trụ hạng. Từ vị trí áp chót, họ vươn lên hạng 13 với 23 điểm. Trong khi đó, Greuther Furth tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng với 19 điểm.

Hàng Đẫy 'vỡ sân' vì hiệu ứng U23 Việt Nam Sau thời gian nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế, V.League trở lại với sức hút rất lớn. Trong đó, sân Hàng Đẫy chứng kiến lượng khán giả lớn đổ về bởi sức hút của các ngôi sao U23 Việt Nam như Đình Bắc, Lý Đức, Lê Phát, Văn Thuận....