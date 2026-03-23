Trận cầu 'điên rồ' ở MLS

  • Thứ hai, 23/3/2026 09:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trung vệ Erik Sviatchenko trải qua trận đấu cảm xúc khi ghi bàn, phản lưới nhà và nhận thẻ đỏ trong thất bại 3-4 của Houston Dynamo trước FC Dallas thuộc vòng 5 giải MLS 2026.

Trận đấu giàu cảm xúc của Sviatchenko.

Hôm 22/3, đội chủ nhà Dallas khởi đầu như mơ khi Logan Farrington lập cú đúp chỉ trong 14 phút đầu, giúp đội bóng áo đỏ dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, Houston nhanh chóng đáp trả bằng màn bùng nổ hiếm thấy.

Phút 29, Guilherme tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để rút ngắn tỷ số. Chỉ hai phút sau, Sviatchenko bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 từ quả phạt góc. Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì khi Lawrence Ennali ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Đội khách làm điều khó tin khi ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong vòng 4 phút.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai. Dallas gỡ hòa 3-3 nhờ pha bóng gây tranh cãi khi bàn thắng được công nhận sau khi VAR vào cuộc. Đáng chú ý, Sviatchenko không may đá phản lưới trong tình huống này.

Đến phút 68, cơn ác mộng thật sự đến với Sviatchenko. Anh nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân, khép lại một ngày thi đấu đủ mọi cung bậc của trung vệ người Đan Mạch.

Việc chơi thiếu người đẩy Houston vào thế bất lợi trong hơn 20 phút cuối. Dallas tận dụng lợi thế để ấn định chiến thắng ở phút 86 với pha lập công của Petar Musa. Dù Jonathan Bond có nhiều pha cứu thua ấn tượng, Houston vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

Trận ra mắt ác mộng của James Rodriguez

Tiền vệ James Rodríguez trải qua ngày thi đấu đáng quên khi ra mắt Minnesota United ở cuộc đối đầu với Vancouver Whitecaps tại MLS sáng 16/3.

11:36 16/3/2026

Inter Miami bị tố lừa CĐV

Inter Miami hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ sau khi giữ bí mật việc Lionel Messi không thi đấu tại vòng 4 MLS 2026.

18:00 15/3/2026

Bê rối rúng động giải Nhà nghề Mỹ

Derrick Jones và Yaw Yeboah làm rung chuyển Major League Soccer (MLS) khi bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì đặt cược vào các trận đấu mà họ góp mặt.

08:51 10/3/2026

Minh Nghi

Con gai Pep Guardiola gay chu y hinh anh

Con gái Pep Guardiola gây chú ý

2 giờ trước 09:16 23/3/2026

0

Maria, con gái của HLV Pep Guardiola, thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sân Wembley theo dõi trận chung kết Carabao Cup rạng sáng 23/3.

