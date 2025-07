Trái cây 'đại hạ giá', có loại chỉ 5.000 đồng/kg ở TP.HCM

Thậm chí có lô cam chỉ 5.000 đồng/kg. Theo lời người bán, giá cam được phân theo size lớn nhỏ, loại cam. Thông thường, cam có giá rẻ vỏ sẽ dày hơn, quả nhỏ và độ chua cũng nhiều hơn. Những quả cam non, quả rụng thường có tình trạng này. "Tuy nhiên năm nay cam rẻ do được mùa chứ quả vẫn to, ngọt, nhiều nước", một tiểu thương phân trần.