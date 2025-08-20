Trà sữa thành 'ngành công nghiệp' tỷ USD

Không còn là một thức uống đơn thuần, trà sữa trân châu nay đã trở thành ngành công nghiệp tỷ USD, với nhiều thương hiệu vượt mặt cả McDonald's và Starbucks về số lượng cửa hàng.

Cuối năm 2024, Mixue trở thành "gã khổng lồ" của ngành trà sữa khi mở hơn 46.000 điểm bán. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo của Fortune Business Insights, quy mô thị trường trà sữa toàn cầu sẽ tăng từ 2,83 tỷ USD năm 2025 lên 4,78 tỷ USD vào năm 2032.

Năm nay, 3 chuỗi trà sữa Trung Quốc Mixue Group, Guming Holdings và Auntea Jenny đã niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) và huy động được hơn 700 triệu USD .

Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng “đặt cược” vào thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt của đất nước tỷ dân.

"Đây gọi là đúng nơi, đúng thời điểm. Nhiều nhà đầu tư toàn cầu đang tìm cách rót vốn vào những lĩnh vực ít nhạy cảm hơn với thuế quan của Mỹ. Vì vậy, tiêu dùng trong nước, đặc biệt là tiêu dùng của thế hệ trẻ, chính là một lĩnh vực ổn định và ít bị tổn thương hơn", ông William Ma, Giám đốc đầu tư tại Grow Investment Group, nói trong chương trình CNBC Explains.

Tính đến cuối năm 2024, Mixue đã vươn lên trở thành “gã khổng lồ” của ngành trà sữa, với hơn 46.000 cửa hàng trên toàn thế giới.

Con số này biến Mixue thành chuỗi thực phẩm - đồ uống lớn nhất thế giới về số điểm bán, thậm chí vượt cả McDonald’s, Starbucks và Subway.

Hãng trà sữa nội địa này đã vươn lên trở thành chuỗi thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới nhờ bán các loại đồ uống với giá dưới 1 USD , và linh hoạt thích nghi khi người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng thắt chặt chi tiêu. Đây là điều mà Starbucks, thương hiệu cà phê Mỹ với giá trị vốn hóa 107 tỷ USD , khó có thể cạnh tranh.

Theo ông Ma, trong năm 2024, tốc độ tăng trưởng cửa hàng mới của Mixue rơi vào khoảng 22%.

Nhượng quyền thương mại đóng vai trò then chốt trong ngành trà sữa. Các thương hiệu lớn thường không trực tiếp vận hành cửa hàng và công ty mẹ sẽ kiếm lợi nhuận từ việc cung cấp nguyên liệu, thiết bị và thu các khoản phí, trong khi bên nhận nhượng quyền phải chịu chi phí thuê mặt bằng, nhân công cũng như vận hành.

Dù vậy, việc duy trì chất lượng và tránh tình trạng "cạnh tranh lẫn nhau" giữa các cửa hàng ngày càng khó khăn khi số điểm bán tăng chóng mặt.

Ông Ma nhận định thời gian hoàn vốn thông thường đối với chủ cửa hàng, tức bên nhận nhượng quyền, dao động 18-24 tháng nhưng tỷ lệ cửa hàng phải đóng cửa trên thị trường lại khoảng 20%.

Tuy nhiên, việc mở rộng ra nước ngoài không đồng nghĩa với sự thành công do các chuỗi cửa hàng nội địa khi hoạt động thị trường quốc tế phải đối mặt với nhiều thách thức.

Cụ thể, chuỗi cung ứng sẽ khó kiểm soát hơn và khẩu vị của người tiêu dùng sẽ khác nhau theo từng thành phố.

Đây chính là lý do các thương hiệu phải điều chỉnh hương vị phù hợp với từng khu vực và thay đổi định dạng cửa hàng để chinh phục khách hàng địa phương.

Sự bão hòa thị trường trong nước, chi phí tăng và cuộc chiến giá cả khốc liệt cũng đang thử thách sức bền của các nhiều thương hiệu trà sữa. Việc họ có thể duy trì được mức định giá thương hiệu phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa quy mô và lợi nhuận.

Đồng thời, các cửa hàng phải chứng minh được rằng họ có thể làm nhiều hơn chứ không đơn thuần là một trào lưu thoáng qua.