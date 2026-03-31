TP.HCM yêu cầu hạn chế cắt điện vào cao điểm nắng nóng

TP.HCM yêu cầu hạn chế việc cắt điện trong giờ cao điểm, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.

Nhiệt độ tại TP.HCM duy trì ở mức 35-36°C trong những ngày cuối tháng 3. Ảnh: Hoài Bảo.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong cao điểm mùa khô năm 2026.

Cụ thể, UBND TP.HCM cho biết trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng nguồn năng lượng, nhu cầu dùng điện tăng cao và thời tiết diễn biến phức tạp, TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt trong cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 6.

Theo đó, EVNHCMC được giao triển khai phương án cung cấp điện năm 2026, theo dõi sát tình hình phụ tải, điều kiện vận hành hệ thống và thị trường điện để xây dựng các kịch bản ứng phó khi xảy ra thiếu nguồn hoặc sự cố, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định.

Ngành điện phải đảm bảo cấp điện cho các phụ tải quan trọng theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp cần ngừng, giảm cung cấp điện, ngành điện phải thông báo cụ thể khu vực, thời gian cho khách hàng biết trước để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.

UBND TP.HCM yêu cầu hạn chế việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày để tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Đồng thời, các công ty điện lực khu vực cần hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng khai thác hiệu quả các nguồn điện tại chỗ, khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời theo quy định, cũng như phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, làm việc với doanh nghiệp để vận động sử dụng nguồn điện dự phòng khi cần thiết.

Các sở, ngành, địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp tiết kiệm điện theo chức năng. Trong đó, lĩnh vực chiếu sáng công cộng, quảng cáo ngoài trời được yêu cầu tăng cường dùng thiết bị tiết kiệm điện, ứng dụng công nghệ điều khiển tự động và năng lượng tái tạo.

Trước đó, ngày 26/3, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Công Thương và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) kiến nghị ưu tiên cung cấp điện cho thành phố trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 6.

Theo EVNHCMC, công suất cực đại năm 2026 được dự báo ở mức 9.556 MW (kịch bản cơ sở) và có thể lên đến 10.059 MW (kịch bản tăng cao). Ngành điện thành phố đã triển khai nhiều giải pháp như nâng cấp lưới điện, đẩy nhanh tiến độ các công trình, xây dựng phương án vận hành linh hoạt và vận động người dân, doanh nghiệp tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm.

Tuy nhiên, theo tính toán của NSMO, trong kịch bản tăng trưởng cao, hệ thống điện có thể thiếu hụt khoảng 354 MW vào khung giờ cao điểm buổi tối (17-20h). Đặc biệt, trong kịch bản cực đoan, mức thiếu hụt có thể lên tới từ 723 đến 1.226 MW.