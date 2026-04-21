TP.HCM xử phạt nặng loạt cơ sở dược, phát hiện mỹ phẩm chứa chất cấm

Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt nhiều cơ sở dược, mỹ phẩm. Đáng chú ý, một doanh nghiệp bị phát hiện sản phẩm mỹ phẩm chứa chất cấm, buộc tiêu hủy hơn 100 lô hàng.

Phòng Kiểm tra Pháp chế Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, ghi nhận 5 trường hợp sai phạm với nhiều mức độ, từ cá nhân hành nghề đến cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp sản xuất.

Trong đó, vi phạm đáng chú ý nhất thuộc về Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang (phường Linh Xuân). Doanh nghiệp này bị xử phạt 165 triệu đồng vì không đảm bảo điều kiện sản xuất mỹ phẩm và sản xuất sản phẩm có chứa chất cấm. Cụ thể, sản phẩm kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO (lọ 12 g, số lô 0234QN, sản xuất ngày 9/11/2024) được xác định chứa Dexamethason.

Dexamethason là một loại corticosteroid có tác dụng chống viêm, giảm dị ứng mạnh, thường được dùng trong điều trị các bệnh lý như viêm da, hen suyễn hoặc rối loạn miễn dịch. Hoạt chất này bị cấm trong mỹ phẩm vì có thể gây nhiều tác dụng phụ nếu sử dụng không kiểm soát, như làm mỏng da, nổi mụn nặng hơn, giãn mạch, rối loạn nội tiết, thậm chí phụ thuộc thuốc khi dùng kéo dài.

Sản phẩm kem trắng da có chứa chất cấm. Ảnh: Long Phụng Khang.

Ngoài phạt tiền, công ty bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn 2 tháng. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, cũng như 107 lô mỹ phẩm đã sản xuất trong năm 2025. Doanh nghiệp còn phải nộp lại 31 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đã sử dụng.

Ở lĩnh vực kinh doanh dược, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Phúc Hải - Nhà thuốc Thiên Phúc (phường Chánh Hưng) bị xử phạt 73 triệu đồng với nhiều vi phạm như thay đổi cơ sở nhưng không báo cáo, bán thuốc kê đơn khi không có đơn và cách ly thuốc không đạt chất lượng, hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc. Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong 2 tháng.

Bên cạnh đó, Cửa hàng thuốc thành phẩm y học cổ truyền Thái Hòa Xuân (phường Chợ Lớn) bị xử phạt 6 triệu đồng do không hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược và không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc một số dược liệu. Chủ cơ sở bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề.

Hai cá nhân là dược sĩ Lê Thị Thiện Cát và Phan Thị Ánh Trang (Công ty TNHH United International Pharma) cùng bị xử phạt 4 triệu đồng mỗi người do không cập nhật kiến thức chuyên môn theo quy định, đồng thời bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược.

Theo cơ quan chức năng, các vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt với các sản phẩm chứa chất cấm hoặc thuốc không rõ nguồn gốc. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm được xem là cần thiết nhằm siết chặt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này.