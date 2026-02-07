Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM: Va chạm giữa hai xe máy khiến 4 người thương vong

  • Thứ bảy, 7/2/2026 18:03 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Vụ va chạm giữa hai xe máy tại ngã tư đường NB5 và DB8 (phường Bến Cát, TP.HCM) khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Ngày 7/2, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông vừa xảy trên địa bàn phường Bến Cát khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào đầu giờ chiều cùng ngày, tại ngã tư đường NB5 và đường DB8 (phường Bến Cát, TP.HCM), xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy.

Tai nan giao thong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, 4 người gồm 1 nữ, 3 nam nằm giữa đường, vỉa hè cạnh phương tiện hư hỏng. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện người phụ nữ đã tử vong, 3 người còn lại bị thương được đưa đến đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường Bến Cát đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trước đó họ thấy xe máy do thanh niên điều khiển chở theo một thanh niên khác, di chuyển với tốc độ nhanh. Khi chạy tới ngã tư kể trên, xe máy do thanh niên điều khiển tông vào xe máy khác do người phụ nữ điều khiển chở theo con trai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

https://tienphong.vn/tphcm-va-cham-giua-hai-xe-may-khien-4-nguoi-thuong-vong-post1819247.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Tai nạn giao thông TP.HCM va chạm phường Bến Cát thương vong

