TP.HCM thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

Tại kỳ họp thứ 8 của HĐND TP.HCM khóa X, diễn ra sáng 6/2, HĐND TP.HCM đã thống nhất với báo cáo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Hiện trạng bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo Nghị quyết vừa được HĐND TP.HCM thông qua, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được tổ chức theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, trên cơ sở các quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Đấu thầu, cùng các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Dự án có diện tích khoảng 406 ha, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị của TP.HCM. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 98.000 tỷ đồng .

Dự án nằm trọn trên bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn và có ranh giới tự nhiên rõ ràng, cách trung tâm TP.HCM khoảng 7 km. Khu vực này được ví như "viên ngọc xanh" của thành phố nhờ vị trí đắc địa và quỹ đất lớn hiếm hoi còn sót lại.

Trước đây, dự án đã được đưa vào danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 452/2025 của HĐND TP.HCM. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023, dự án được xác định là dự án chiến lược và được áp dụng thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù.

Trong tờ trình HĐND TP.HCM, UBND thành phố đã đề xuất xem xét ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 452/2025. Việc bãi bỏ này không ảnh hưởng đến quá trình triển khai lựa chọn nhà đầu tư đang được thực hiện theo cơ chế đặc thù.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo đúng quy định tại Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Trước đó, UBND TP.HCM đã thông báo công khai thông tin và tiếp nhận đăng ký đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo các quy định cụ thể.

TP.HCM sẽ xem xét, quyết định trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện. Nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất, trong 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND TP ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt theo danh mục để công khai, công bằng.

Hồ sơ đề xuất được tiếp nhận kể từ ngày thông tin được công khai trên Cổng thông tin điện tử TP.HCM. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

UBND TP.HCM khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển đô thị tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án, qua đó góp phần phát triển khu Bình Quới - Thanh Đa thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững.

Trước đó, ngày 26/1, Sở Tài chính TP.HCM nhận được hồ sơ của liên danh nhà đầu tư, gồm CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Trong thời hạn 7 ngày tiếp theo kể từ ngày 16/1, Sở Tài chính không tiếp nhận thêm hồ sơ của nhà đầu tư nào khác.