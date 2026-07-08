Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói và cứng cổ. Sau 10 ngày điều trị, trẻ hồi phục hoàn toàn.

Bệnh nhi dần hồi phục sau nhiều ngày điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hoàng Bảo Huy, khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết bệnh nhi vốn khỏe mạnh, hòa đồng và không có tiền sử bệnh lý đặc biệt. Chỉ trong hai ngày, trẻ xuất hiện sốt cao liên tục, nôn ói nhiều, đau đầu dữ dội và cứng cổ nên được gia đình đưa đến bệnh viện.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng kích thích, thay đổi tri giác và không hợp tác nhiều trong quá trình thăm khám. Qua khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận trẻ có biểu hiện điển hình của hội chứng màng não kèm sốt cao, nghĩ nhiều đến viêm màng não do vi khuẩn nên nhanh chóng chỉ định chọc dò thắt lưng để lấy dịch não tủy làm xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận số lượng bạch cầu trong dịch não tủy lên tới 8.000 tế bào/mm³, cùng các chỉ số sinh hóa thay đổi phù hợp với một trường hợp viêm màng não nặng.

Song song đó, bệnh nhi được thực hiện xét nghiệm PCR trên dịch não tủy. Kết quả xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn não mô cầu.

Không chỉ dịch não tủy, kết quả cấy máu của bệnh nhi cũng dương tính với não mô cầu. Để xác định chủng vi khuẩn, các bác sĩ tiếp tục gửi mẫu dịch não tủy ở lần chọc dò thứ hai đến Viện Pasteur TP.HCM để định type. Kết quả cho thấy bệnh nhi nhiễm não mô cầu type B, chủng lưu hành phổ biến tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Kết quả chọc dò dịch não tủy lần thứ ba cho thấy các chỉ số đã phục hồi tốt. Bệnh nhi hồi phục hoàn toàn và dự kiến được xuất viện trong thời gian tới.

Theo bác sĩ Huy, trường hợp trên may mắn vì trẻ mắc thể viêm màng não do não mô cầu và được đưa đến bệnh viện sớm. Bác sĩ cho biết não mô cầu có hai thể lâm sàng chính.

Thể thứ nhất là nhiễm khuẩn huyết, đặc biệt là thể tối cấp, có thể diễn tiến rất nhanh và khiến bệnh nhi không qua khỏi trong vòng 12-24 giờ nếu không được điều trị kịp thời. Thể thứ hai là viêm màng não do vi khuẩn. Dù các triệu chứng thường khởi phát rầm rộ, thể bệnh này có thể đáp ứng tốt với điều trị kháng sinh nếu được chẩn đoán sớm.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Huy khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói nhiều, cứng cổ, lơ mơ hoặc thay đổi tri giác. Đây đều là những triệu chứng cảnh báo viêm màng não cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị ngay.

Bác sĩ Huy cũng nhấn mạnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vaccine. Tiêm chủng đầy đủ là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế các biến chứng nặng và nguy cơ không qua khỏi.