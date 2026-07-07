4 dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển chiều cao của trẻ

Việc bổ sung đầy đủ protein, canxi, vitamin D và kẽm sẽ tạo nền tảng giúp hệ xương phát triển khỏe mạnh, hỗ trợ trẻ đạt được tiềm năng chiều cao tối ưu.

Chiều cao là một trong những chỉ số phản ánh sự phát triển của trẻ. Ngoài yếu tố di truyền, trẻ chỉ có thể phát huy tối đa tiềm năng tăng trưởng khi được chăm sóc toàn diện, bao gồm chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và có môi trường sống lành mạnh.

Trong khẩu phần ăn hàng ngày, cha mẹ cần đặc biệt chú ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho xương như protein, canxi, vitamin D và kẽm. Đồng thời, nên hạn chế những thói quen ăn uống không tốt như tiêu thụ quá nhiều đường, muối hay lạm dụng đồ ăn nhanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển chiều cao của trẻ.

Ăn uống cân bằng giúp hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao khỏe mạnh. Ảnh: Magnific.

Dưỡng chất có lợi cho chiều cao

Protein - Nền tảng để xương và cơ phát triển

Theo Baidu Health, protein là nguyên liệu thiết yếu giúp hình thành và phát triển xương, cơ bắp cũng như các mô trong cơ thể. Trẻ cần được bổ sung đầy đủ protein chất lượng cao mỗi ngày từ thực phẩm như sữa, trứng, thịt nạc, cá và các loại đậu.

Các chuyên gia khuyến nghị trẻ nên uống khoảng 300-500 ml sữa mỗi ngày, ăn 1-2 quả trứng, kết hợp cùng lượng vừa phải thịt gà, thịt cá hoặc thịt nạc để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Canxi - Thành phần cốt lõi của hệ xương

Canxi là khoáng chất quan trọng nhất trong cấu tạo xương và răng. Nguồn canxi dồi dào có trong sữa, sữa chua, phô mai, các loại rau màu xanh đậm như rau bina, cải xoăn và sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành.

Đối với trẻ không dung nạp lactose, cha mẹ có thể lựa chọn sữa ít lactose hoặc sữa không chứa lactose để vẫn đảm bảo lượng canxi cần thiết.

Vitamin D - Giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả

Vitamin D có vai trò thúc đẩy quá trình hấp thu canxi, từ đó hỗ trợ xương phát triển khỏe mạnh. Cơ thể có thể tự tổng hợp vitamin D khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ và không thay thế hoàn toàn việc bổ sung vitamin D theo khuyến cáo đối với trẻ nhỏ.

Ngoài ra, dưỡng chất này còn có trong lòng đỏ trứng và các loại cá biển béo như cá hồi, cá mòi.

Kẽm - Hỗ trợ tổng hợp hormone tăng trưởng

Kẽm tham gia vào quá trình tổng hợp hormone tăng trưởng và nhiều hoạt động chuyển hóa khác của cơ thể. Những thực phẩm giàu kẽm gồm thịt nạc, hải sản có vỏ, các loại hạt như óc chó, hạt điều. Ngoài ra, hạt bí và hàu cũng là những nguồn cung cấp kẽm rất tốt.

Thói quen ăn uống giúp trẻ phát triển chiều cao

Bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất, cha mẹ cũng nên chú ý xây dựng chế độ ăn khoa học cho trẻ:

Hạn chế thực phẩm nhiều đường và nhiều muối: Tiêu thụ quá nhiều đường hưởng đến quá trình tiết hormone tăng trưởng, trong khi ăn mặn làm giảm khả năng hấp thu canxi của cơ thể.

Ăn uống đúng giờ: Duy trì ba bữa ăn chính đều đặn, tránh ăn quá no hoặc nhịn ăn kéo dài để cơ thể luôn được cung cấp năng lượng và dưỡng chất.

Giảm phụ thuộc vào đồ ăn vặt: Các loại bánh kẹo, snack, nước ngọt thường có giá trị dinh dưỡng thấp nhưng lại khiến trẻ nhanh no, làm giảm lượng thức ăn trong bữa chính.