TP.HCM sẽ thông qua việc miễn vé xe buýt trong tháng 4

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng TP.HCM dự kiến trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua nghị quyết trong tháng 4. Việc miễn vé xe buýt có thể được triển khai ngay trong năm nay.

Thông tin trên được ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 9/4.

Cụ thể, ông Hợp cho biết Sở Xây dựng thành phố đã trình UBND TP.HCM xem xét, báo cáo Thường trực HĐND thành phố đăng ký xây dựng nghị quyết về hỗ trợ người sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

UBND TP.HCM cũng đã có tờ trình về đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND TP.HCM về hỗ trợ cho người sử dụng xe buýt trên địa bàn theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Song song đó, Sở Xây dựng thành phố đang triển khai đồng thời việc lấy ý kiến các sở ngành, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP.HCM theo quy định của pháp luật; rà soát hoàn chỉnh phương án triển khai thực hiện chính sách bảo đảm hiệu quả, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách và công bằng trong triển khai. Cơ quan này cũng chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật thực hiện, công cụ thống kê lượng hành khách, phương án thanh toán, công tác kiểm tra, giám sát...

Từ các chương trình miễn vé đã triển khai thí điểm trong thời gian qua, ông Hợp cho biết đơn vị ghi nhận sản lượng hành khách di chuyển bằng giao thông công cộng tăng 20-34%, tùy từng tuyến và từng thời điểm.

Sở Xây dựng thành phố dự báo khi áp dụng miễn vé xe buýt trên diện rộng, nhiều người dân sẽ chuyển dịch từ xe máy, ôtô cá nhân sang xe buýt, đặc biệt là các chuyến đi ngắn và trung bình. Qua đó, địa bàn sẽ giảm số lượt phương tiện cá nhân lưu thông mỗi ngày.

Với tỷ lệ 56% đoàn xe buýt thành phố (1.367/2.432 xe) sử dụng năng lượng sạch như điện, CNG, việc tăng thị phần xe buýt sẽ góp phần giảm đáng kể phát thải khí CO2, NOx và bụi mịn từ giao thông đô thị.

TP.HCM hiện có 180 tuyến xe buýt với hơn 2.432 phương tiện đang hoạt động. Nhiều tuyến còn chưa sử dụng hết công suất, đặc biệt là ngoài giờ cao điểm; hệ thống vé điện tử đã được lắp đặt trên các phương tiện xe buýt có hỗ trợ kinh phí (109 tuyến) và dự kiến hoàn thành trên toàn bộ hệ thống xe buýt trong quý II. Thông qua hệ thống vé điện tử giúp quản lý sản lượng, lộ trình tin cậy và làm cơ sở để quản lý, điều hành xe, tối ưu luồng tuyến theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ rà soát hệ thống mạng lưới tuyến xe buýt để điều chỉnh, mở mới, tối ưu hệ thống xe buýt; triển khai một số loại hình giao thông mới để tăng kết nối với giao thông công cộng.

Cơ quan này cũng sẽ ưu tiên hạ tầng phục vụ xe buýt như bổ sung kịp thời điểm dừng, nhà chờ tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, trường học có phát sinh nhu cầu; ưu tiên trong tổ chức giao thông đối với hoạt động của xe buýt.

Đồng thời, Sở sẽ thông qua hệ thống vé điện tử, các phần mềm trong quản lý điều hành để theo dõi tần suất, biểu đồ giờ theo thời gian thực để kịp thời điều chỉnh thời gian, tăng chuyến bổ sung phương tiện khi nhu cầu tăng cao…

“Chúng tôi cho rằng miễn vé chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để người dân lựa chọn xe buýt thay cho phương tiện cá nhân. Miễn vé phải đi kèm với nâng cao chất lượng phục vụ, tối ưu luồng tuyến, linh động trong điều hành thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại, tránh tình trạng quá tải, đông đúc làm giảm sức hấp dẫn của xe buýt”, ông Hợp nhấn mạnh.