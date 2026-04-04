Miễn phí xe buýt cho người dân, TP.HCM sẽ thực hiện thế nào?

Phương án miễn phí xe buýt cho người dân sẽ được Sở Xây dựng trình HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp thứ 2, dự kiến tổ chức ngày 20/4.

Theo Sở Xây dựng, nếu HĐND TP thông qua, chính sách miễn vé xe buýt có thể được triển khai sau khoảng 10 ngày.

135 tuyến nội thành được miễn phí

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết phương án miễn phí vé đang được nghiên cứu áp dụng đối với khoảng 135 tuyến buýt nội thành. Riêng các tuyến liên tỉnh chưa nằm trong diện xem xét, do có cơ chế tài chính và phương thức vận hành khác.

TP.HCM đủ lượng xe phục vụ nhu cầu của người dân khi đdược miễn vé xe buýt. Ảnh: Lương Ý

Hiện mỗi năm ngân sách TP.HCM chi khoảng 1.500 tỷ đồng để trợ giá xe buýt. Nếu thực hiện miễn phí hoàn toàn, chi phí dự kiến sẽ tăng đáng kể. Vì vậy, các cơ quan chức năng đang tính toán tổng thể để vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp lý, vừa sử dụng ngân sách hiệu quả.

Một trong những yêu cầu quan trọng là dù miễn vé, cơ quan quản lý vẫn phải theo dõi, thống kê chính xác lượng hành khách sử dụng xe buýt. Thành phố dự kiến ứng dụng công nghệ giám sát và dữ liệu điện tử, nhằm bảo đảm minh bạch, thuận tiện trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thêm, ước tính nếu thực hiện miễn vé, lượng hành khách có thể tăng khoảng 30% so với năm 2025. TP.HCM sẽ đáp ứng đủ vì nhiều tuyến buýt mới chỉ khai thác dưới 50% công suất, vẫn còn dư địa để đáp ứng nhu cầu người dân gia tăng.

TP.HCM cũng đã đưa vào khai thác 66/189 tuyến xe buýt sử dụng năng lượng sạch, với hàng trăm đoàn phương tiện. Nhiều tuyến buýt điện mới được đưa vào hoạt động với chất lượng phương tiện tốt hơn, trang bị máy lạnh, camera, wifi, sàn thấp và thuận tiện cho người khuyết tật.

Tuy nhiên, trong trường hợp lượng khách tăng đột biến, Thành phố sẽ tính toán điều chỉnh quy mô đoàn xe, và tần suất hoạt động cho phù hợp. Đặc biệt trên các tuyến kết nối trường học, khu công nghiệp và khu dân cư đông đúc - nơi có nhu cầu đi lại lớn của học sinh, sinh viên và người lao động.

Nhiều tuyến buýt điện mới được đưa vào hoạt động trang bị máy lạnh, camera, wifi, sàn thấp và thuận tiện cho người khuyết tật. Ảnh: Lương Ý

Về số lượng xe buýt, Sở Xây dựng cho biết toàn TP.HCM hiện có hơn 2.100 xe. Trong đó, 1.301 xe buýt điện, chiếm khoảng 62% tổng số phương tiện.

Những năm gần đây, TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện xe buýt sang sử dụng điện, khí CNG và các loại nhiên liệu sạch nhằm giảm phát thải; tổ chức để kết nối với Metro số 1, các nhà ga, bến xe liên tỉnh và sân bay, nhằm hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên hoàn.

Bước đi lớn để giảm kẹt xe, ô nhiễm môi trường

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 5 ngày 1/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, ngân sách Thành phố dự kiến chi khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện miễn phí xe buýt.

Theo ông Trần Lưu Quang, TP.HCM quyết định chi rộng rãi cho gói này, vì mục tiêu rất lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao cho thành phố phải giải quyết được tình trạng kẹt xe, ngập nước. Thành phố xác định đây là khoản đầu tư cần thiết, nhằm hướng tới các mục tiêu dài hạn như giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống.

TP.HCM kỳ vọng miễn vé xe buýt sẽ giảm áp lực giao thông cá nhân khi Thành phố đang có 11,5 triệu xe máy. Ảnh: Lương Ý

"Miễn phí xe buýt để khuyến khích người dân giảm xe cá nhân, đi xe buýt nhiều hơn. Nhiều người đi xe buýt cũng là người nghèo, nên việc miễn phí cũng là cách Thành phố chia sẻ bớt chi phí đi lại cho họ, để giảm bớt gánh nặng chi tiêu hàng ngày", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm, đến tháng 3/2026, toàn Thành phố đang quản lý gần 12,98 triệu phương tiện, trong đó có hơn 1,48 triệu ôtô và gần 11,5 triệu xe máy.

Với lượng xe khổng lồ này, nhiều tuyến đường trung tâm, huyết mạch như Cộng Hòa, Trường Chinh, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, Nguyễn Văn Linh hay khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất... thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Lượng phương tiện khổng lồ còn tạo áp lực lớn lên môi trường đô thị. Các báo cáo cho thấy giao thông đường bộ hiện là nguồn phát thải chính tại TP.HCM, đóng góp tới 88% lượng NOx, 99% CO, 79% SO2, 99% NMVOC và 88% bụi trong tổng phát thải từ hoạt động giao thông.

Do đó, việc kéo người dân chuyển từ xe cá nhân sang xe buýt, metro và các loại hình giao thông công cộng khác không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát phát thải, cải thiện môi trường sống, giảm khí nhà kính và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thực tế, TP.HCM đã miễn phí xe buýt cho người trên 60 tuổi, người khuyết tật, trẻ em, nên thông tin miễn vé xe buýt cho toàn thể người dân trên địa bàn rất được đồng tình.

Ngoài xe buýt, tuyến Metro số 1 cũng đang thu hút rất đông người dân sử dụng vì tiện lợi, an toàn.

Nhiều người bày tỏ vui mừng, ủng hộ chủ trương vì cho rằng đây là chính sách thiết thực, đặc biệt với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động. Không ít ý kiến kỳ vọng, khi được miễn phí vé, xe buýt sẽ trở thành lựa chọn phổ biến hơn trong đời sống hàng ngày, nhất là với những người thường xuyên phải di chuyển quãng ngắn hoặc đi làm cố định theo giờ.

"Chắc chắn nhiều người sẽ thay đổi, sẽ đi xe buýt nhiều hơn. Điều cần nhất vẫn là xe buýt phải đúng giờ, ít phải đổi tuyến, có trạm gần khu dân cư, trường học và nơi làm việc. Nếu đi xe buýt mà mất thời gian hơn xe máy, phải di chuyển nhiều trạm thì rất khó để mọi người thay đổi thói quen", anh Đặng Văn Sỹ ở phường Thủ Đức, chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số bất cập khác cũng khiến người dân chưa mặn mà với xe buýt, như thời gian chờ lâu, xe đông vào giờ cao điểm, thiếu chỗ gửi xe cá nhân tại các điểm trung chuyển... Một số tuyến còn chạy chưa đúng giờ, tần suất thưa, việc kết nối giữa xe buýt với metro, xe đạp công cộng và các loại hình vận tải khác vẫn còn hạn chế.

Tại TP.HCM, vé xe buýt đang ở mức 5.000 đồng/lượt đối với cự ly dưới 15km, khoảng 6.000 đồng/lượt với cự ly từ 15-25km và 7.000 đồng/lượt với cự ly trên 25km. Học sinh, sinh viên chỉ phải trả 3.000 đồng/lượt, trong khi vé tập dao động từ 112.500-157.500 đồng cho 30 lượt.