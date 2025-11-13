Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM sắp làm thêm sáng thứ Bảy, người lao động được hưởng gì?

  • Thứ năm, 13/11/2025 21:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sở Nội vụ TP.HCM khẳng định công chức, viên chức được đảm bảo quyền lợi khi làm việc sáng thứ Bảy bằng việc hưởng chế độ làm thêm giờ hoặc nghỉ bù.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ TP.HCM tại họp báo chiều 13/11. Ảnh: Vân Phạm/TTBC.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 13/11, bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ TP.HCM, đã có thông tin về việc TP.HCM dự kiến triển khai làm việc sáng thứ Bảy tại một số sở và 130 xã, phường, đặc khu trên địa bàn, để tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính từ người dân.

Theo đó, đại diện Sở Nội vụ cho hay dự thảo tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần vẫn đang được hoàn thiện. Dự kiến, TP.HCM sẽ tổ chức triển khai thực hiện tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, hoặc nơi người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cao.

Ví dụ, tại khu vực TP.HCM cũ có các phường như Tân Thuận, Bình Tân, Tân Tạo, Tân Hòa, Tam Bình, Linh Xuân, Cát Lái, Vĩnh Lộc; tại khu vực Bình Dương cũ có phường Bình Dương, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú, Hòa Lợi, Tây Nam, Dĩ An; tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có các phường, xã Tân Hải, Tân Phước, Nghĩa Thành….

Theo bà Huệ, việc mở rộng giờ làm việc sáng thứ Bảy được kỳ vọng giúp người dân và doanh nghiệp tranh thủ ngày cuối tuần để nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục mà không bị giới hạn bởi giờ hành chính các ngày trong tuần.

Đồng thời, phương án này tăng tính linh hoạt, thuận tiện và nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, trả kết quả tại cơ sở; hỗ trợ giảm áp lực vào ngày thường tại các bộ phận một cửa, rút ngắn thời gian chờ đợi.

Về chế độ, chính sách, bà Huệ khẳng định công chức, viên chức được đảm bảo quyền lợi bằng việc hưởng chế độ làm thêm giờ hoặc nghỉ bù.

“Cơ quan triển khai chủ động sắp xếp nhân sự, không làm tăng biên chế, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho người lao động”, bà Huệ nhấn mạnh.

Dự kiến, sau khi hoàn thiện dự thảo, TP.HCM sẽ tiến hành thí điểm triển khai nhằm tăng cường hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, các lĩnh vực được ưu tiên triển khai gồm Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thực hiện tiếp nhận thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn và các thủ tục khác liên quan đến vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố; hệ thống văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về lĩnh vực đất đai; các phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp TP.HCM xử lý các thủ tục công chứng, chứng thực.

Trong số 130 trung tâm phục vụ hành chính công được lựa chọn để làm việc vào sáng thứ 7, khu vực TP.HCM cũ có 96 phường, xã; khu vực Bình Dương cũ có 21 phường, xã và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với 13 phường, xã.

