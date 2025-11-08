Chủ tịch TP.HCM: Cán bộ còn sợ sệt, không dám làm, ngại va chạm

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận công tác giải ngân đầu tư công của thành phố còn thấp so với kế hoạch, yêu cầu có phần do tình trạng cán bộ sợ sệt, không dám làm.

Ngày 7/11, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Toàn Thắng trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng.

Trao đổi tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - Nguyễn Toàn Thắng - cho biết giữa tháng 9, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tìm ra nguyên nhân của tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng chậm.

Ông Thắng thông tin tiến độ chung bồi thường giải ngân của thành phố thời điểm đó chỉ đạt khoảng 40%. Từ đó, thành phố xác định 3 việc phải làm ngay để tập trung giải quyết cho đến cuối năm.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho UBND thành phố khoảng 40 kết luận để tham gia tháo gỡ vướng mắc. Đi liền đó là giải pháp “bổ sung người”. Về giải pháp này, chủ tịch UBND thành phố quán triệt là tập trung cho 46 dự án lớn có số vốn bồi thường khoảng 47.000 tỷ đồng .

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, đến thời điểm này đã tăng cường khoảng 100 người của Ban bồi thường về các phường, xã có dự án lớn. Cụ thể, dự án rạch Xuyên Tâm có gần 20 người, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài 19 người, Quốc lộ 13 (cũ) 17 người... Tất cả được dàn trải và đưa xuống các dự án trọng tâm, trọng điểm.

“Đến thời điểm này tình hình giải ngân các dự án có vốn bồi thường trên toàn thành phố được nâng lên 60,8%. Tuy không đạt yêu cầu theo tiến độ chung nhưng khẳng định được mình đã đi đúng giải pháp và giúp tăng khoảng 20%”, ông Thắng nhấn mạnh và nhìn nhận thành phố đã “chỉ đúng, chỉ trúng” tình hình và tập trung từ đây đến cuối năm với những cách làm linh hoạt.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền nêu rõ trong quá trình sắp xếp bộ máy với 1.066 đầu việc thì đã có đến 4/5 là đầu việc mới và được phân công về cấp xã. Theo đó, ngay từ thời điểm đầu sắp xếp, các sở ngành đã nhanh chóng tổ chức các hội nghị tập huấn theo hướng cầm tay chỉ việc cho hơn 16.000 cán bộ, công chức, viên chức và cả nhân dân.

Cùng với đó, tổ chức biệt phái 512 cán bộ thanh tra xây dựng về công tác tại 164 phường, xã, tổ chức 3 tổ chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công do 3 phó chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng.

Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thời gian qua thành phố đã tháo gỡ đối với 670/838 dự án tồn đọng và sẽ cố gắng xử lý phần còn lại từ nay đến cuối năm.

Ông Được cũng nhìn nhận bên cạnh việc thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã, công tác giải ngân đầu tư công của thành phố vẫn còn thấp so với kế hoạch, yêu cầu. Theo ông, vẫn còn tình trạng cán bộ sợ sệt, không dám làm, không biết làm, thiếu quyết đoán, ngại va chạm, đùn đẩy.

“Nếu không khắc phục được thì không thể tiến lên, phải chủ động, năng động, sáng tạo, dám làm, biết làm”, người đứng đầu chính quyền TP.HCM lưu ý và khẳng định nếu cán bộ làm với động cơ trong sáng thì lãnh đạo sẽ bảo vệ.

Giải quyết chế độ cho 6.332 trường hợp nghỉ chế độ Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền khẳng định công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đi vào ổn định. Theo bà Hiền, hiện nay thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp theo Kế hoạch 130 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Dự kiến, sau sắp xếp giảm các đơn vị sự nghiệp từ 2.677 đơn vị còn 2.231 đơn vị, giảm 446 đơn vị, tuy nhiên có tăng 504 đơn vị theo cấp chỉ đạo Trung ương. Số tăng nằm ở ban quản lý dự án cấp xã, trung tâm cung ứng dịch vụ công thiết yếu và trạm y tế. Giám đốc Sở Nội vụ cũng cho hay tính đến 1/10, thành phố giải quyết chế độ cho 6.332 trường hợp nghỉ theo chế độ. Dù giải quyết chế độ cho lượng lớn cán bộ nhưng thành phố cũng bố trí hơn 9.649 biên chế cán bộ, công chức cấp xã để đảm bảo hoạt động thông suốt.