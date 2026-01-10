Va chạm xe máy, người phụ nữ bán rau tử vong

|
Hiện trường vụ tai nạn.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h20 ngày 10/1, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1843+100 qua thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.
Vào thời điểm trên, xe máy BKS 48E1-379.45 do anh Lê Tiến Hoàng (27 tuổi, trú xã Thuận Sơn, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đồng Nai. Khi đến khu vực nói trên, xe máy bất ngờ va chạm với xe đạp do bà Đ.T.C. (65 tuổi, trú xã Thuận An) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến bà C. tử vong tại chỗ, nhiều mớ rau văng tung toé, dập nát.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được tiếp tục làm rõ.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.