Chủ tịch TP.HCM lý giải việc 'Không tự nhiên một số chủ tịch xin nghỉ'

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng, trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn tình trạng “vừa thừa vừa thiếu”, cần được chấn chỉnh, củng cố trong thời gian tới.

Chiều 9/9, phát biểu kết luận tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 8, thảo luận nhiệm vụ, giải pháp tháng 9, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá 8 tháng đầu năm 2025, bức tranh kinh tế - xã hội của TP.HCM có nhiều điểm sáng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Ngô Bình.

Ông Được nêu rõ thành phố đã thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố tiếp tục đóng vai trò là cực tăng trưởng của quốc gia, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả ấn tượng, môi trường đầu tư thu hút các nhà tập đoàn lớn trên thế giới, đồng thời cũng thu hút được lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tuy nhiên ông Được cũng nhìn nhận thành phố còn nhiều tồn đọng hạn chế, trong đó có chuyện giải ngân đầu tư công. Ông Được chỉ rõ, nhiệm vụ này thực hiện không bền vững khi quý II vừa được cải thiện thì quý III lại đứng yên, gây ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng. Ông cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% năm 2025 thì quý III, quý IV phải tăng trưởng trên 10% và đây là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Trong khi đó, trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn tình trạng “vừa thừa vừa thiếu”, cần được chấn chỉnh, củng cố trong thời gian tới. Theo Chủ tịch UBND thành phố, số cán bộ đáp ứng công việc chuyên môn là không đủ. “Không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ, cũng áp lực lắm. Thiếu cán bộ bên dưới dẫn đến cấp xã còn lúng túng, hồ sơ tồn đọng nhiều. Các lãnh đạo xã hình như còn ngại ngùng điều gì đó mà không dám làm, chỉ còn bước phê duyệt thôi nhưng cũng chậm và thiếu linh hoạt hoạt trong thực hiện các dự án”, ông Được chỉ rõ.

Nêu lên thực trạng một số địa phương còn lúng túng, hạn chế do một số nguyên nhân chủ quan, người đứng đầu chính quyền TP.HCM đề nghị các địa phương phải nhìn thẳng, nhận diện sự thật để sửa chữa, khắc phục. Ông yêu cầu cán bộ nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt trong thực hiện các dự án đầu tư công. Đồng thời, lãnh đạo thành phố phụ trách lĩnh vực đô thị cũng phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. “Chẳng hạn, dự án cầu đường Bình Tiên không có gì phải sợ cả, chỉ còn phải điều chỉnh ranh. Nếu còn chờ điều chỉnh, đến khi phê duyệt rồi triển khai thì quá chậm. Hồ sơ kỹ thuật tôi được biết là không có thay đổi gì cả, dù trên điều chỉnh ranh có chậm thì hồ sơ vẫn không thay đổi tổng thể”, ông Được dẫn chứng và đánh giá cán bộ còn thiếu linh hoạt việc này.

Trong tháng 9 này, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các xã, phường quan tâm cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là những công trình trọng điểm của TP.HCM để đảm bảo tiến độ các dự án.

Trao đổi trước đó, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn cho biết thành phố đã phân bổ khoảng 151.000 tỷ đồng và vẫn còn 7.300 tỷ đồng chưa được phân bổ. Do đó, ông đề nghị sở, ngành, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành phân bổ dự toán cho các dự án. Đánh giá tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt 43,3% là theo kế hoạch vốn Thủ tướng giao, còn theo kế hoạch vốn của thành phố thì mới đạt 34%, ông Tuấn cho đây là con số rất thấp khi còn gần 100.000 tỷ đồng chưa được giải ngân. Như vậy nhiệm vụ từ đây tới cuối năm là rất lớn và rất áp lực để có thể đạt mục tiêu giải ngân 95%.