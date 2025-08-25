Ông Nguyễn Văn Nên: Tôi mãi khắc ghi vì được đồng hành cùng TP.HCM

Tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ sáng 25/8, ông Nguyễn Văn Nên xúc động bày tỏ lòng biết ơn, khẳng định được sống, cống hiến và đồng hành cùng nhân dân TP.HCM là cơ hội lớn mà ông luôn khắc ghi.

Ông Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ sáng 25/8. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 25/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 3 để triển khai lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM. Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nên tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư cho biết trong vai trò Bí thư TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên đã lãnh đạo TP.HCM đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là sau khi sáp nhập TP.HCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích này .

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị ông Nên, với năng lực, uy tín và kinh nghiệm dày dạn, cùng với trách nhiệm và tình cảm sâu đậm với Thành phố, sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành, giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong giai đoạn quan trọng này.

Ông Nguyễn Văn Nên trở lại Trung ương nhận trọng trách mới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhìn lại chặng đường đầy thử thách của TP.HCM và những điều đã làm được, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định TP.HCM đã đi qua một chặng đường đầy thử thách gian nan, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được.

"Điều giúp chúng ta vượt qua là tinh thần đoàn kết dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào", ông Nên bày tỏ.

Phát biểu bàn giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian bày tỏ xúc động về những ngày tháng gắn bó với TP.HCM. "Hôm nay, tôi không chỉ đứng đây nói lời chia tay mà tỏ lòng biết ơn sâu nặng đồng bào, đồng chí. TP.HCM là nơi tôi từng sống, cống hiến, trăn trở từng ngày, đồng hành cùng nhân dân, phục vụ nhân dân là cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi", ông nói.

Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hết mình, ông thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều điều chưa làm được, nhiều việc còn dở dang, có những việc chưa hài lòng, bao gồm những hạn chế, yếu kém, thiếu sót, khuyết điểm.

Ông nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và nhận trách nhiệm, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục bàn giao những gì có thể để các đồng chí nối tiếp cố gắng thực hiện.

Ông miêu tả nhiệm kỳ vừa qua là "không dễ dàng" với đại dịch đau thương, mất mát, cùng với những tác động từ bên ngoài và biến động từ bên trong, đòi hỏi phải xử lý dứt khoát những chuyện cũ và thực hiện ngay những cuộc đổi mới mang tính cách mạng, tạo ra áp lực, thử thách lớn chưa từng có.

"Tuy nhiên, chính trong khó khăn, thử thách, chúng ta đã thấy được sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và của người dân Thành phố. Những hình ảnh từ những người gom nhặt rác đến hiến tặng hàng nghìn tỷ đồng, chăm sóc người nhiễm bệnh, lo hậu sự cho người đã khuất, nuôi trẻ mồ côi, đóng góp những điều tử tế để viết nên những bài ca hay và đẹp. Tất cả đều có chung một trách nhiệm, tấm lòng và một tình yêu thương Thành phố", ông Nên nhìn lại.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã chuẩn bị đầy đủ mọi hồ sơ, thủ tục cho cuộc bàn giao, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp thành công trước thời gian quy định, văn kiện, phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất đã được Bộ Chính trị thông qua, các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 đều hoàn thành, thành phố mới sau sắp xếp đã vận hành khá đồng bộ, tương đối suôn sẻ.

Hiện những khó khăn vướng mắc của TP.HCM đã được nhận diện, tháo gỡ. Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất thành công, chúc Ban Chấp hành khóa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 2025-2030, chúc TP.HCM phát huy ưu điểm, vượt qua thách thức để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cả nước.

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê Tây Ninh, trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nên bắt đầu sự nghiệp với vị trí chiến sĩ cảnh sát hình sự ở Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ông làm Đội trưởng hình sự, Phó trưởng công an rồi Trưởng công an huyện Gò Dầu.

Năm 1992, ông chuyển sang công tác Đảng và chính quyền, kinh qua các chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 9/2010, ông Nên làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Sau đó, ông chuyển công tác ra Trung ương, giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây nguyên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11/2013, ông được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tiếp đó, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 10/2020 đến nay, ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.