Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng

  • Thứ sáu, 19/9/2025 07:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm thành phố.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường làm Phó trưởng ban Thường trực. Ban Chỉ đạo còn có các thành viên là lãnh đạo nhiều sở, ngành, ban quản lý then chốt có liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Nguyen Van Duoc TP.HCM anh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại một hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và triển khai các dự án trọng điểm.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu về cơ chế hoạt động, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, đồng thời rà soát, bổ sung danh mục công trình, dự án trọng điểm, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Năm 2025, tổng kế hoạch đầu tư công của TPHCM mới (sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 118.900 tỷ đồng, gồm 15.299 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 103.648 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Tính đến ngày 11/9, thành phố đã giải ngân 53.863 tỷ đồng, trong đó riêng kế hoạch vốn năm 2025 đạt 53.712 tỷ đồng, tương đương 45,2% kế hoạch vốn Chính phủ giao và 35,5% kế hoạch vốn thành phố phân bổ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ngày 15/9 vừa qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhìn nhận có hai vấn đề còn vướng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ tăng trưởng của thành phố hiện nay. Đó là giải ngân đầu tư công và việc tạo dựng một môi trường đầu tư thật thông thoáng, minh bạch so với trước để kêu gọi các nhà đầu tư.

“Thành phố phải tổ chức lại bộ máy thực thi phần việc liên quan đến những việc trên nhằm đảm bảo không có khoảng trống về đơn vị phụ trách, về trách nhiệm và cơ chế. Nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công có những việc hiện không biết thuộc về ai”, ông nhấn mạnh.

