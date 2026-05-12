TP.HCM mời doanh nghiệp Chiết Giang rót vốn vào điện tử, xe điện

Lãnh đạo TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như thiết bị điện tử, xe điện, vật liệu mới và năng lượng.

TP.HCM khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng trung tâm R&D, đổi mới sáng tạo. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 12/5, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric) đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc, TP.HCM mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các địa phương, bộ, ngành và doanh nghiệp Trung Quốc. Đến nay, TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 8 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và dự kiến tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Doanh nghiệp Chiết Giang tìm cơ hội tại TP.HCM

Đại diện đoàn doanh nghiệp Chiết Giang, ông Wang Siyang, Thành viên HĐQT, CEO Tập đoàn Holley, đánh giá TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam với tốc độ phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, phù hợp với định hướng nâng cấp công nghiệp của tỉnh Chiết Giang.

Theo ông Siyang, mục đích chuyến thăm nhằm tăng cường hữu nghị, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tìm hiểu mức độ hội nhập quốc tế của TP.HCM, đồng thời khảo sát cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối giao thương và chia sẻ nguồn lực giữa doanh nghiệp 2 bên.

Ông Wang Siyang, Thành viên HĐQT, CEO Tập đoàn Holley, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TP.HCM.

Đoàn doanh nghiệp Chiết Giang đặc biệt quan tâm đến định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của TP.HCM trong các lĩnh vực như công nghệ số, công nghệ cao, sản xuất thông minh, IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ môi trường, công nghệ y tế, thiết bị thông minh, năng lượng và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, đoàn cũng tìm hiểu về chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục hành chính, quỹ đất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nguồn nhân lực và khả năng kết nối hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố.

Ông Nguyễn Trọng Trung, Tổng giám đốc Gelex Electric, cho biết công ty đang phối hợp với đoàn doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang gồm khoảng 51 doanh nghiệp công nghiệp và công nghệ cao để tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất, kinh doanh và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam, trong đó TP.HCM là địa bàn được đặc biệt quan tâm.

TP.HCM cam kết ưu đãi cho dự án chất lượng

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã giới thiệu định hướng phát triển của TP.HCM sau sáp nhập. Theo đó, thành phố trở thành nơi hội tụ của 3cực tăng trưởng năng động gồm: khu vực trung tâm TP.HCM là đô thị lõi, trung tâm công nghệ cao, tài chính và đổi mới sáng tạo; Bình Dương là trung tâm công nghiệp công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển, logistics, du lịch xanh và năng lượng sạch.

Năm 2025, GRDP của TP.HCM đạt trên 120 tỷ USD , chiếm gần 1/4 GDP cả nước; thu ngân sách đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách quốc gia.

TP.HCM đang triển khai chiến lược phát triển theo mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”. Trong đó, 3 vùng gồm vùng trung tâm TP.HCM, vùng Bình Dương và vùng Bà Rịa - Vũng Tàu; 1 đặc khu là Côn Đảo; 3 hành lang gồm hành lang bắc - nam dọc sông Sài Gòn, hành lang phía đông hướng ra biển và hành lang đông - tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh.

5 trụ cột phát triển gồm công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không và khu thương mại tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh TP.HCM muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương, bộ, ngành và doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: TP.HCM.

Với tầm nhìn phát triển mới, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo; đẩy nhanh hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế cùng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và logistics hiện đại.

TP.HCM mong muốn doanh nghiệp Chiết Giang đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp TP.HCM trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, thiết bị điện tử, xe điện, vật liệu mới và năng lượng sạch. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng trung tâm R&D, trung tâm đổi mới sáng tạo tại TP.HCM nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP.HCM cam kết tiếp tục cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số, hạ tầng logistics, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án chiến lược được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao những ý kiến trao đổi thiết thực của các doanh nghiệp về các lĩnh vực như công nghệ cao, chuyển đổi số, AI, sản xuất thông minh, bán dẫn, công nghệ y tế và môi trường - những lĩnh vực phù hợp với định hướng thu hút đầu tư chiến lược của TP.HCM hiện nay.

Ông cho biết TP.HCM đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh triển khai các khu công nghệ số tập trung và xây dựng Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng với chính sách ưu đãi vượt trội, quỹ đất sạch và hạ tầng đạt chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, giữ liên lạc chặt chẽ với Gelex và doanh nghiệp Chiết Giang để hướng dẫn thủ tục, cung cấp thông tin và hỗ trợ khảo sát thực tế, sớm triển khai các dự án đầu tư công nghệ cao tại TP.HCM.