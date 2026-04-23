TP.HCM lọt top 2, Hà Nội top 5 đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Theo Growth Hubs Index của Savills, TP.HCM và Hà Nội nằm trong nhóm đô thị dẫn đầu thế giới về tiềm năng tăng trưởng thập kỷ tới.

Savills xếp 2 đô thị lớn của Việt Nam vào nhóm các đô thị có tiềm năng tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Ảnh: Duy Hiệu.

Báo cáo Growth Hubs Index do hãng dịch vụ bất động sản Savills vừa công bố cho thấy TP.HCM đứng thứ 2 và Hà Nội xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng các đô thị có tiềm năng tăng trưởng nhanh nhất thế giới ở thập kỷ tới.

Bảng xếp hạng được xây dựng trên cơ sở phân tích 245 thành phố, trong đó tăng trưởng giai đoạn tới tập trung nhiều tại châu Á nhờ dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh và xu hướng dịch chuyển sản xuất toàn cầu.

Ông Chris Marriott, Tổng giám đốc Savills khu vực Đông Nam Á, cho biết lực lượng lao động lớn và tiêu dùng gia tăng đang thúc đẩy nhu cầu ở nhiều phân khúc bất động sản như công nghiệp, logistics, nhà ở và dự án phức hợp.

Top 20 đô thị có tiềm năng tăng trưởng nhanh nhất thập kỷ tới. Nguồn: Savills.

Báo cáo cũng đề cập chiến lược “China+1” tiếp tục thúc đẩy dòng vốn đầu tư sang các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Dòng vốn FDI gia tăng kéo theo nhu cầu đối với bất động sản tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, nơi tập trung hạ tầng, lao động và nhu cầu tiêu dùng.

Savills lưu ý tốc độ tăng trưởng cần đi cùng khả năng duy trì ổn định trong dài hạn. Theo chỉ số Resilient Cities Index, các đô thị như New York, Tokyo, London hay Seoul có điểm chung là duy trì cân bằng giữa kinh tế và chất lượng sống, đồng thời liên tục đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam, cho rằng Việt Nam có các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng như hạ tầng, FDI và nhu cầu trong nước, nhưng tiến độ triển khai là yếu tố quan trọng.

Theo báo cáo, Việt Nam đang triển khai khoảng 234 dự án hạ tầng với tổng vốn ước tính 3,4 triệu tỷ đồng . Một số công trình lớn gồm sân bay Long Thành, hệ thống metro tại Hà Nội và TP.HCM, cùng hơn 380 km cao tốc Bắc - Nam mới đưa vào khai thác.

Hạ tầng tác động đến khả năng kết nối, phân bổ không gian đô thị và dòng vốn đầu tư. Các khu vực vệ tinh quanh Hà Nội và TP.HCM đang thu hút thêm hoạt động phát triển, trong khi bất động sản công nghiệp gắn với hệ sinh thái sản xuất - logistics.

Ngoài hạ tầng kỹ thuật, các yếu tố như môi trường sống, giáo dục và y tế cũng được đề cập trong báo cáo như những tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp và lao động.

Savills cho rằng kết quả tăng trưởng trong thời gian tới phụ thuộc vào tiến độ dự án, khung pháp lý và môi trường tài chính, cùng khả năng triển khai các kế hoạch phát triển.

Hà Nội và TP.HCM là 2 đô thị lớn nhất của Việt Nam. Theo Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội và TP.HCM sẽ là đô thị đặc biệt vào năm 2030.

Tính đến hết năm 2025, quy mô kinh tế của Thủ đô Hà Nội đạt trên 64 tỷ USD , trong khi thu ngân sách vượt 700.000 tỷ đồng , tăng 38% so với dự toán. Năm qua, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,16%, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Bước sang 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11%. Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung phát triển các dự án, công trình lớn, tạo động lực tăng trưởng thời gian tới. Đồng thời, các nút thắt về giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... là những trọng tâm thành phố sẽ tháo gỡ và để tạo lực đẩy cho tăng trưởng.

Tương tự, TP.HCM cũng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026, đưa GRDP bình quân đầu người lên mức 9.800 USD , tương đương với hơn 255 triệu đồng.

Trong năm 2025, GRDP TP.HCM tăng 8,03%, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.755 USD . Môi trường đầu tư trên địa bàn thành phố được cải thiện với 60.000 doanh nghiệp thành lập mới và thu hút FDI 8,1 tỷ USD .