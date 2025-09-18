TP.HCM kiến nghị gỡ vướng giá đất cho 100 dự án

UBND TP.HCM kiến nghị sửa Điều 63 Nghị định 102/2024 về xác định giá đất, nhằm gỡ vướng cho hàng trăm dự án bất động sản đang đình trệ.

TP.HCM hiện còn gần 100 dự án bất động sản không thể xác định được giá đất. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị xem xét sửa đổi quy định tại Luật Đất đai 2024 liên quan xác định giá đất cụ thể, để gỡ vướng gần 100 hồ sơ đất đai dự án bất động sản trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP.HCM, Điều 63 Nghị định 102/2024 quy định việc xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê trước Luật Đất đai 2013.

Thực tế triển khai cho thấy khoảng 100 dự án tại TP.HCM thuộc diện áp dụng quy định này. Tuy nhiên, do thời điểm xác định giá đất nằm trong quá khứ (trước năm 2013) nên việc thu thập thông tin làm cơ sở định giá gặp nhiều khó khăn, hầu như không thể thực hiện.

Do đó, UBND TP.HCM đã có công văn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vướng mắc liên quan đến phương pháp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất, để áp dụng đối với các trường hợp trên theo quy định Nghị định 102.

Tiếp đó, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đã có hướng dẫn thực hiện theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp phải xác định giá đất cụ thể. Tuy nhiên, phương pháp này không thể thực hiện được do không thể thu thập được thông tin về các tài sản so sánh có tính chất tương đồng ở thời điểm quá khứ để áp dụng.

UBND TP.HCM cho biết sự bế tắc trong công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP nói riêng cũng như quá trình phát triển đô thị trên địa bàn cả nước nói chung.

"Đến nay, có hàng trăm dự án bất động sản trên địa bàn đang trong tình trạng đóng băng hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý tiếp theo do công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể bị chậm trễ, kéo dài. Hệ lụy là các dự án đã không thể triển khai tiếp theo đúng quy hoạch, các nhà đầu tư bất động sản gặp nhiều khó khăn do không thể đưa nguồn hàng ra thị trường để hoàn vốn đầu tư dẫn đến khả năng mất cân đối nguồn tài chính, gây bức xúc từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, làm chậm tiến độ thu ngân sách...", UBND TP nhấn mạnh.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên, UBND TP.HCM tiếp tục có công văn báo cáo Phó thủ tướng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đến ngày 15/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 226/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024. Tuy nhiên, nội dung UBND TP.HCM báo cáo, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 63 Nghị định số 102 vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung.

Do vậy, UBND TP.HCM đề nghị Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành liên quan sửa đổi, bổ sung Điều 63 Nghị định số 102 theo hướng cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015.

Theo TP, cách làm này vừa phù hợp giá thị trường, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.