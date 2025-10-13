TP.HCM I lập kỷ lục vô địch, giải nữ VĐQG 2025 khép lại kịch tính

Chiều 13/10, trận hòa Hà Nội 0-0 giúp TP.HCM I bảo vệ thành công ngôi hậu giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

TP.HCM I gần như không có đối thủ ở giải nữ.

Bước vào lượt cuối, Hà Nội buộc phải thắng, trong khi TP.HCM I chỉ cần một điểm để lên ngôi. Chính vì thế, hai đội nhập cuộc với tinh thần cao và thế trận giằng co suốt 90 phút.

Hà Nội chủ động dâng cao đội hình nhưng vấp phải lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật của TP.HCM I. HLV Kim Chi bố trí bộ đôi Huỳnh Như - K’Thua trên hàng công, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ để vừa giữ nhịp tấn công vừa giảm tải cho tuyến dưới.

TP.HCM I không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Phía đối diện, các mũi nhọn như Hải Yến, Thanh Nhã hay Vạn Sự của Hà Nội cũng bị phong tỏa chặt chẽ, khiến đội bóng Thủ đô không thể xuyên phá hàng thủ đối phương. Trận cầu kết thúc không có bàn thắng, phản ánh đúng thế trận kín kẽ và toan tính.

Giải bóng đá nữ VĐQG khép lại thành công.

Kết thúc mùa giải, TP.HCM I giành 21 điểm sau 10 trận, hơn Hà Nội 2 điểm. Họ bảo vệ thành công chức vô địch lần thứ 10 trong 11 năm dưới triều đại của HLV Đoàn Thị Kim Chi - một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Hà Nội về nhì, Than KSVN xếp thứ 3 do thua đối đầu trực tiếp.

Phạm Hải Yến (Hà Nội) giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn, trong khi Nguyễn Thị Thùy Trang (TP.HCM I) được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa. Thủ môn Khổng Thị Hằng (Than KSVN) nhận giải Găng tay vàng, còn TP.HCM I khép lại mùa giải hoàn hảo với thêm danh hiệu "đội bóng phong cách".