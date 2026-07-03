TP.HCM đưa vào hoạt động Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4

Cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM chính thức đi vào hoạt động, giúp người dân khu vực Bình Dương tiếp cận dịch vụ khám, điều trị và phục hồi sức khỏe tâm thần.

Khuôn viên Bệnh viện Tâm thần ở phường Bình Dương, TP.HCM, hồi tháng 9/2025. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngày 3/7, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Cơ sở 4 tại khu vực Bình Dương. Đây là cơ sở chuyên khoa tâm thần đầu tiên được đầu tư quy mô tại địa phương sau khi TP.HCM hợp nhất, góp phần mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần và giảm tải cho các cơ sở hiện hữu.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc đưa Cơ sở 4 vào hoạt động giúp người dân Bình Dương và các khu vực lân cận không còn phải di chuyển xa để khám, điều trị các bệnh lý tâm thần. Cơ sở mới cung cấp đầy đủ các dịch vụ khám ngoại trú, điều trị nội trú, cấp cứu, tư vấn và quản lý bệnh tâm thần với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM trực tiếp phụ trách.

Để đưa cơ sở vào hoạt động, bệnh viện đã cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và chuẩn bị nguồn nhân lực sau thời gian dài nơi đây được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay trong giai đoạn đầu, nhiều bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm được điều động làm việc thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sau khi hợp nhất, TP.HCM có quy mô dân số hơn 14 triệu người, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng tăng. Bên cạnh các bệnh lý tâm thần nặng, số người cần được điều trị các rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ, stress, rối loạn phát triển ở trẻ em hay sa sút trí tuệ ở người cao tuổi cũng ngày càng nhiều.

Việc thành lập Cơ sở 4 được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần theo hướng người dân có thể tiếp cận dịch vụ chuyên khoa thuận lợi, kịp thời và chất lượng hơn ngay tại nơi sinh sống.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây cũng là một bước trong lộ trình đưa các dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sau hợp nhất địa giới hành chính.