Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 2 loại dầu gội, dầu xả

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 2 sản phẩm dầu gội và dầu xả Herba Luxe do có công thức thực tế không đúng với hồ sơ công bố mỹ phẩm.

Cơ quan chức năng tại Thanh Hoá thu hồi và tiêu huỷ sản phẩm Herba Luxe. Ảnh: QLTT.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 2 sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Herba Luxe do lưu thông với công thức không đúng như hồ sơ công bố.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm Nourishing Hair Care Conditioner (số tiếp nhận Phiếu công bố 336/25/CBMP-PT) và Nourishing Hair Care Shampoo (số tiếp nhận Phiếu công bố 337/25/CBMP-PT).

Theo Cục Quản lý Dược, hai sản phẩm do Hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến (thôn Phúc Lý, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, được sản xuất tại Công ty TNHH Quốc tế Chiko Việt Nam (Cụm công nghiệp Hoàng Xá, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ).

Việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở quyết định của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của hai sản phẩm này. Nguyên nhân là doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai sản phẩm nêu trên và trả lại cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến và Công ty TNHH Quốc tế Chiko Việt Nam, cơ quan quản lý yêu cầu phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng hóa bị trả lại và thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Hai đơn vị phải báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/7.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa và Sở Y tế tỉnh Phú Thọ giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy của hai đơn vị liên quan, đồng thời báo cáo kết quả về Cục trước ngày 13/8.