TP.HCM đẩy mạnh hạ tầng giao thông chiến lược cửa ngõ Tây Bắc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ đồng tình với các chủ trương lớn của thành phố, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại trong sản xuất nông nghiệp, đầu tư hạ tầng.

Sáng 10/6, tổ đại biểu HĐND TPHCM - đơn vị bầu cử số 36, gồm các đại biểu Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn đã tiếp xúc cử tri các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn và Bà Điểm, trước kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM.

Các đại biểu HĐND TP.HCM - đơn vị bầu cử số 36 tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoàng Kim/Sài Gòn Giải Phóng.

Nhiều kiến nghị hạ tầng dân sinh

Cử tri Hồ Văn Trở (xã Xuân Thới Sơn) phấn khởi với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị và nông nghiệp sinh thái.

Tuy nhiên, theo cử tri, hiện nông dân gặp nhiều khó khăn khi chi phí đầu tư ban đầu cho các mô hình nông nghiệp công nghệ cao còn lớn, việc xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất còn vướng thủ tục, trong khi các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa thật sự bền vững.

Do đó, cử tri kiến nghị thành phố nghiên cứu các chính sách hỗ trợ vốn, hỗ trợ lãi suất để nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; đồng thời sớm ban hành cơ chế thuận lợi hơn trong xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Quan tâm hạ tầng dân sinh, cử tri Nguyễn Quý Mỹ Tuyền phản ánh tình trạng giao thông và hệ thống thoát nước tại một số khu vực thuộc các xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Bà Điểm còn thiếu đồng bộ. Nhiều khu vực thường xuyên ngập úng khi mưa lớn kết hợp triều cường, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Cử tri đề nghị thành phố ưu tiên nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các công trình tiêu thoát nước, cống ngăn triều; xây dựng lộ trình đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông liên xã gắn với hệ thống thoát nước; đồng thời đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập và phê duyệt các dự án chống ngập trọng điểm.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoàng Kim/Sài Gòn Giải Phóng.

Trong khi đó, cử tri Phạm Thị Mỹ (xã Bà Điểm) phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến đường Phan Văn Hớn. Theo cử tri, lưu lượng xe tải và xe container lưu thông ngày càng lớn khiến áp lực giao thông gia tăng. Mặc dù đã có các giải pháp phân luồng và quy định thời gian hạn chế phương tiện, tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm vẫn diễn ra thường xuyên.

Thành phố đã có chủ trương đầu tư tuyến đường song hành Phan Văn Hớn nhằm giảm tải cho tuyến đường hiện hữu, song dự án triển khai còn chậm. Do đó, cử tri mong muốn các cơ quan chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Hướng tới dáng vóc đô thị hiện đại

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trao đổi nhiều nội dung liên quan đến định hướng phát triển hạ tầng khu vực Tây Bắc thành phố.

Tổ đại biểu HĐND TP.HCM - đơn vị bầu cử số 36 sẽ tặng người dân các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và Xuân Thới Sơn công trình tu bổ Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng , do tổ đại biểu HĐND TP.HCM - đơn vị bầu cử số 36 vận động từ nguồn xã hội hóa và dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11).

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông, luôn giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia hay địa phương nào.

Đối với TP.HCM, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bởi giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn mở ra không gian phát triển mới.

Hiện nay, các dự án giao thông chiến lược như đường Vành đai 2, Vành đai 3 cơ bản đang hoàn thiện; tiếp theo là đường Vành đai 4 và các tuyến kết nối liên vùng với thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh…

Khi hoàn thành, hệ thống giao thông đồng bộ sẽ tạo nền tảng để thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn.

Riêng đối với khu vực xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn và Bà Điểm, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thời gian tới sẽ có nhiều dự án quan trọng được triển khai như nâng cấp quốc lộ 22, tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài và đặc biệt là tuyến đường sắt đô thị (metro) từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Củ Chi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với cử tri. Ảnh: Hoàng Kim/Sài Gòn Giải Phóng.

Dự kiến, tuyến metro sẽ được xem xét triển khai hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030. Khi hình thành, tuyến này giúp người dân khu vực Tây Bắc của thành phố di chuyển thuận lợi hơn vào trung tâm thành phố; đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho các xã, thông qua các khu đô thị dịch vụ, thương mại và các tiện ích hiện đại dọc tuyến.

Đồng chí đánh giá, các xã hiện nay đã cơ bản đáp ứng các tiêu chí lên phường. Khi tuyến đường sắt cùng các quỹ đất TOD được triển khai, khu vực này sẽ mang dáng vóc của một đô thị hiện đại.

Song song đó, Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya dự kiến khởi công vào dịp 2-7 tới. Khi dự án hình thành, khu vực này từng bước trở thành khu đô thị hiện đại, hấp dẫn, thu hút người dân các nơi về đây sinh sống.

Tạo vành đai an toàn thực phẩm Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Mạnh (xã Xuân Thới Sơn) phản ánh, địa bàn nằm gần chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Các điểm kinh doanh tự phát xung quanh khu vực chợ khiến người dân lo ngại thực phẩm kém chất lượng có thể lọt vào các bếp ăn trường học. Cử tri kiến nghị thành phố đẩy mạnh số hóa, bắt buộc quét mã QR truy xuất nguồn gốc đối với các mặt hàng thịt, rau, củ, quả; xây dựng cơ chế kết nối dữ liệu kiểm soát đầu vào từ chợ đầu mối Hóc Môn với hệ thống cung ứng cho các bếp ăn trường học nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cho học sinh. Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn Phạm Xuân Nam cho biết, Ban quản lý chợ và Sở An toàn thực phẩm đang thực hiện test nhanh và kiểm soát chặt chẽ các xe ra vào chợ để đảm bảo chất lượng nguồn hàng. UBND xã cũng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các mặt hàng theo thẩm quyền, đặc biệt là các điểm kinh doanh tự phát xung quanh chợ. Trước mắt, các cơ quan tập trung vào việc xét nghiệm và xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm. Sắp tới, xã sẽ phối hợp với Sở An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị cung cấp áp dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc, thí điểm ở một số mặt hàng khối lượng lớn như xà lách, rau cải, hành tỏi, cà chua…, nhằm tạo “vành đai” an toàn thực phẩm. Liên quan nội dung trên, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng thông tin, dự thảo mới nhất của Luật Đô thị đặc biệt đã có quy định cho phép HĐND TP.HCM được quyết định cơ chế giám sát, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Như vậy, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được phân cấp mạnh mẽ xuống cấp xã, vì đây là nơi gần dân, gần doanh nghiệp nhất để trực tiếp giám sát. Việc giao thêm quyền lực và sự phân cấp này sẽ giúp công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đạt hiệu quả tốt hơn.